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中車車廂即日試行 芝加哥藍線捷運搭得到

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
7000系列車廂已經開始在芝加哥載客試行。 (CTA提供)
7000系列車廂已經開始在芝加哥載客試行。 (CTA提供)

芝加哥捷運局(CTA)21日表示，最新一代的捷運車廂7000系列，即日起開始在往返芝市與歐海爾機場的藍線捷運載客試行，此車廂是由位於芝城南區的中國中車青島四方機車車輛股份有限公司(中車四方)工廠製造與組裝。

第一列使用新車廂的藍線捷運班車，一早就由市區開往機場，該班列車總共掛載了10節中車四方車廂。

7000系列與 CTA其他車廂的區別，除了車廂兩端為醒目藍色外，還裝上了新設計的大燈與尾燈，車廂內部也全部重新設計，具有新的座椅配置，包括混合面向前與面向過道的座位，此種座椅規劃大大提高可用空間與乘客舒適度。

車廂中間還裝置了數位影片螢幕，隨時顯示車站、路線等行車信息，此外車廂還可以因應車站月台高低而自動調整高度。

此外，新的車廂使用了LED照明，並裝置了許多可供乘客抓住的拉環，列車設計的最高時速可達70哩。

CTA第一階段向美國中車四方公司，訂購了總價6億3200萬的400部車廂，捷運局發言人史迪爾(Brian Steele)說，捷運乘客將可以看到並使用到全美最現代化的列車。

7000系列也是芝加哥捷運局繼2011年推出5000系列車廂後，10年來推出的首批新列車。

去年8月，中車四方就已經交付了10節7000系列車廂並由CTA展開測試，嚴格的檢測使 CTA可能評估在各種天氣與操作條件下的車廂性能。

此次車廂載客試運行為期至少九個月，一旦順利完成，中車四方將開始批量生產，交付剩餘的7000系列車廂。

芝加哥捷運局是在2016年3月宣布，美國中國中車取得CTA捷運車輛的13億招標合同，中車四方將在未來10年內，提供總計846輛7000系列車廂，來取代目前老舊的捷運車廂，該合同的附帶條件是要求該公司需在芝加哥建廠。

因此中車四方於芝城南區的Hegewisch社區，投資一億興建了全心38萬1000平方呎的工廠，該工廠2017年開工，2019年夏季完工啟動運作，員工人數超過100名。

7000系列車廂。(CTA提供)
7000系列車廂。(CTA提供)

捷運 芝加哥 美國

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