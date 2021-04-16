同夥涉嫌對車開槍遭追緝 他轉身遭警打中胸部致死

13歲的涂萊多在中槍前雙手舉起。(Chicago COPA截頻)

根據檢方陳述以及芝加哥警察 問責辦公室公布的信息，涂萊多(Adam Toledo)與同夥羅曼(Ruben Roman，21歲)在上月29日凌晨2時30分，一起從南韶爾大道(S. Sawyer Ave.)走往24街，從當時的路邊監視攝影機可以清楚看到涂萊多戴著白色帽子，羅曼穿著金色夾克。

兩人走到街角時，一輛車子經過，羅曼往前準備開槍，涂萊多一開始往後退，但羅曼開始開槍時，涂萊多又往前走到距離羅曼約一臂距離，羅曼約開了七、八槍後，兩人快速逃離現場，羅曼跑在前面，涂萊多緊跟在後。

這時芝加哥偵測槍擊 案的ShotSpotter發現了有槍擊案，兩名著制服警察不到一分鐘趕到現場，並開始徒步追趕羅曼與涂萊多，其中一名警察掠倒了羅曼，另一名警察則繼續追緝涂萊多，過程中，該警察命令涂萊多停下來，最後彼此在一處木圍籬前停住。

之後警察要求涂萊多出示雙手，並要求他「放下它(槍枝)、放下它」，就在這時涂萊多轉身正面對著警察，警察隨即朝其開了一槍，打中涂萊多胸部。

儘管警察立即呼叫救護車到場，並對其進行胸部按壓急救，但涂萊多仍當場死亡，檢察官說，警方後來在距離涂中槍地點幾呎外的地面，找到了涂掉落的槍枝，該槍枝與羅曼開槍現場所使用槍枝的彈殼吻合。