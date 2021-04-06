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庫克郡疫情不妙 年輕人染疫多 或再禁堂食

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥地區開放堂食的餐廳，幾乎座無虛席，且顧客九成都是年輕人。(特派員黃惠玲╱攝影)
芝加哥地區開放堂食的餐廳，幾乎座無虛席，且顧客九成都是年輕人。(特派員黃惠玲╱攝影)

庫克郡衛生局高層官員盧賓(Rachel Rubin)警告，由於該郡郊區已經開始出現第三波疫情跡象，衛生局可能很快會縮緊新冠病毒的防疫措施，她說，從3月份起，該郡染疫人數不斷增加，衛生局這幾天可能會重新宣布禁止堂食，或縮減現行50%場地容納人數(最高50人)上限。

根據衛生局統計，庫克郡過去七天的單日平均新增感染人數達498例，染疫年齡以多寡依序為20多歲、30多歲、50多歲、40多歲，上個七天的平均確診比率為5%，其中不到20歲的感染率更高達6%，去年秋天實施禁止堂食時的確診率為8%，「目前各種數據都預告著第三波疫情即將出現，這種情況讓我非常焦慮」。

對照芝加哥市的疫情也與庫克郡相差無幾，該市過去七天的確診率為4.9%，而平均單日新增感染人數衝到570人，比前一周增加了44%。

盧賓說，雖然現階段的病例追蹤資料還不完整，但依據過去經驗指出，包括私人派對、婚禮或其他大型慶祝會等室內活動，向來是造成病毒擴散的主要途徑，「很有可能近日會再次縮減室內活動人數上限」。

疫苗施打方面，該郡65歲及以上者，已有超過八成至少施打了一劑疫苗，「多少緩解長者染疫後病重、死亡的壓力。」

盧賓呼籲，從去年3月疫情爆發至今已經過了一年，「理解很多民眾出現防疫倦怠，但病毒仍在，每個人仍須保持警戒。」她說，不少人都在想「好吧，現在我終於可以出門了，我可以去做我想做的事情，我可以不用戴口罩了。」盧賓提醒，在接種疫苗人數仍未達群體免疫標準前，每個人仍應遵行保持安全距離、戴口罩的基本防疫守則。

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