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彩蝶軒海鮮大酒樓歡迎您的光臨！ 天天茶市港式點心/新派粵菜/生猛龍蝦大蟹

本報芝加哥訊
彩蝶軒（IMPERIAL）大師傅推出新菜“香炸豬大腸”和“芋頭炆鵝”等美食歡迎您的光臨！
彩蝶軒（IMPERIAL）大師傅推出新菜“香炸豬大腸”和“芋頭炆鵝”等美食歡迎您的光臨！

地址位于芝加哥南華埠廣場 2100 S. Archer Ave.,Ste 2F. Chicago LI 60616.的芝加哥彩蝶軒（IMPERIAL）海鮮大酒樓現已恢復正常營業。主打點心茶市、新派粵菜/生猛海鮮的彩蝶軒，在芝加哥的老華僑，特別是廣東移民、香港移民群體中享有盛譽，特別受歡迎，很多老外的食客也慕名而至。彩蝶軒大師傅的出品向來精益求精，務必讓食客吃得放心、開心。

為迎接廣大賓客，彩蝶軒海鮮大酒樓以全新面貌呈現。新開設獨立的粥、粉、面部，全透明玻璃間隔，讓賓客直視美食的制作過程，胃口更佳更放心。彩蝶軒大師傅推出新菜包括香炸豬大腸和芋頭炆鵝等美食歡迎您的光臨！

而且，彩蝶軒開業以來，曾得到《芝加哥論壇報》、ABC7電視台，EaterChicago, Timeout等主流媒體的廣泛報道。早前（Eater Chicago）評選的《芝加哥十佳點心早茶》彩蝶軒名列榜首 。彩蝶軒的精美點心杰作“金牌流沙包”還榮獲Timeout雜志頒發的Eat OutAwards美食獎。大師傅們制作的美食可見一斑！更多的美食請瀏覽網站：imperialchicago.com.

該大酒樓全體員工將為大家提供更尊貴的服務和更高品質的中餐美食，并將繼續全天候供應港式點心以及正宗地道的新派粵菜/生猛龍蝦大蟹等海鮮以及新派北方菜，承接各類商務聚餐、宴會慶典等。彩蝶軒歡迎您的光臨！訂座電話：312-326-6888。

彩蝶軒天天茶市，正宗粵式精美點心任君選擇。
彩蝶軒天天茶市，正宗粵式精美點心任君選擇。
彩蝶軒特色京都骨。
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彩蝶軒白切走地雞。
彩蝶軒白切走地雞。
彩蝶軒香炸乳鴿。
彩蝶軒香炸乳鴿。

美食 芝加哥 移民

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彩蝶軒海鮮大酒樓現已恢復營業 天天茶市，正宗地道的港式點心，歡迎您的光臨！

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