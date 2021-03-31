我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「走在路上都害怕」憂歧視治安 金山華人舉家遷回台

佛洛伊德案續審 目擊者淚訴：求警鬆腳 他冷血不理

儲蓄率雖增加 3成伊州民眾擔心無法負擔家用

特派員黃惠玲/芝加哥報導

雖然許多人過去一年的儲蓄比率增加，但仍有部分民眾面臨財務困難，顧問公司Mintel的一份調查顯示，約有53%的美國人在支付完基本生活開銷後，就沒剩什麼錢了，伊利諾州方面，該州就業安全廳數據指出，今年2月份的失業率為7.4%，比去年同期高出3.6%，且另一份數據顯示，現階段約有29%的伊州租客沒信心能支付下個月的租金。

人口普查局於3月1日到15日間的統計數據指出，伊利諾州89%背負房貸的民眾，以及74%租房子的租客，都表示可如期繳付貸款與房租，仍有約三成房客說可能付不出下月房租。

在家庭開銷方面，30.6%的伊州州民說，過去一周要支付家庭各種花費「有困難或很困難」，在此同時，有38.7%的州民說可以支付家庭開銷沒問題。

最新發放的1400元紓困金，應該對有財務困難的家庭有所幫助，但並不清楚其中有多少會轉化為支出。

芝加哥布斯商學院金融學助理教授韋伯(Michael Weber)說，去年針對收到首筆1200元紓困金的民眾進行的調查顯示，約有15%說已經花掉了這筆錢的大部分或全部，平均計算，人們大概把紓困金中的四成花掉，另外六成則儲蓄起來或償還債務。

韋伯表示，隨著疫苗接種率提高，人們花錢比之前疫情嚴重期感到自在，未來幾周、幾個月，將可預見有更多錢會花出去。

PNC銀行高級經濟學家亞當斯(Bill Admas)說，對芝加哥地區來說，市民口袋中的錢增加，對於該區經濟復甦作用有限，「防疫限制進一步放寬，遊客與商務客能夠回歸，才是復甦兩大動力」。

紓困金 儲蓄 伊州

上一則

維州G3法案減免學費 資助23社區大學中低收入學生

下一則

27.2萬新州學生 疫期跟不上教學進度

延伸閱讀

悲情加州：疫情失業率全美第4高 就業恢復全美第4低

悲情加州：疫情失業率全美第4高 就業恢復全美第4低
場邊人語／加大犀利 因有莉莉

場邊人語／加大犀利 因有莉莉
「我們是家人」 伊州州長：不能容忍亞裔成疫情代罪羔羊

「我們是家人」 伊州州長：不能容忍亞裔成疫情代罪羔羊

罷免州長選舉若成真 州務卿韋伯將成裁判長

罷免州長選舉若成真 州務卿韋伯將成裁判長

按摩店老闆 來美15年開2家店 50歲生日前遇害

按摩店老闆 來美15年開2家店 50歲生日前遇害
意外消滅這病毒 戴口罩立大功 伊州今年流感掛零

意外消滅這病毒 戴口罩立大功 伊州今年流感掛零

熱門新聞

「我吃苦，別人才能吃到美味」，朱冠宇認為經營餐廳的初心最重要，目的在於傳遞快樂和愛，不是為了盈利。（Brandon Jones提供）

癌末老顧客想吃 華裔業主開車六小時送餐圓夢

2021-03-23 16:44
被害人Jenny 前額瘀青仍明顯可見。（記者封昌明／攝影）

華資按摩店被鎖定 落單女店主險遭性侵

2021-03-30 20:09
杜勒斯洗衣店曾在店門口張貼了歧視海報。(youtube視頻截圖)

「剷除惡魔中國人」芝洗衣店海報引發抗議

2021-03-26 11:58
喬治亞理工學院電機工程學系教授張繼昆(Gee-Kung Chang)涉嫌濫用簽證計畫，矇騙校方，將外籍研究人員帶進美國，已被聯邦大陪審團起訴。(喬治亞理工學院官網)

喬治亞理工學院教授張繼昆 涉簽證詐騙遭起訴

2021-03-25 19:24
竊取客戶私密照片的拉米雷茲。（哈里斯縣檢察長辦公室）

女客持手機開帳戶 BOA行員偷裸照

2021-03-26 18:35
艾文斯頓市議會投票通過對該市受到住房歧視的非裔居民做出賠償。(艾文斯頓市府臉書)

全美首例 每名非裔賠2.5萬 伊州艾文斯頓市承認歧視

2021-03-23 11:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職

亞裔婦遭狠踹 住宅樓警衛忙關門未救助 已遭停職
仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施

仇視攻擊頻傳 保護亞太裔 拜登政府祭新措施
長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它

長賜輪脫困運河危機解除 美媒揭幕後大功臣是它
非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」

非裔男狠踹亞裔婦 大罵「你不屬於這裡」
英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形

英科學家：新冠病毒正進化 打過疫苗又染疫是最糟情形