儲蓄率雖增加 3成伊州民眾擔心無法負擔家用

雖然許多人過去一年的儲蓄 比率增加，但仍有部分民眾面臨財務困難，顧問公司Mintel的一份調查顯示，約有53%的美國人在支付完基本生活開銷後，就沒剩什麼錢了，伊利諾州方面，該州就業安全廳數據指出，今年2月份的失業率為7.4%，比去年同期高出3.6%，且另一份數據顯示，現階段約有29%的伊州 租客沒信心能支付下個月的租金。

人口普查局於3月1日到15日間的統計數據指出，伊利諾州89%背負房貸的民眾，以及74%租房子的租客，都表示可如期繳付貸款與房租，仍有約三成房客說可能付不出下月房租。

在家庭開銷方面，30.6%的伊州州民說，過去一周要支付家庭各種花費「有困難或很困難」，在此同時，有38.7%的州民說可以支付家庭開銷沒問題。

最新發放的1400元紓困金 ，應該對有財務困難的家庭有所幫助，但並不清楚其中有多少會轉化為支出。

芝加哥布斯商學院金融學助理教授韋伯(Michael Weber)說，去年針對收到首筆1200元紓困金的民眾進行的調查顯示，約有15%說已經花掉了這筆錢的大部分或全部，平均計算，人們大概把紓困金中的四成花掉，另外六成則儲蓄起來或償還債務。

韋伯表示，隨著疫苗接種率提高，人們花錢比之前疫情嚴重期感到自在，未來幾周、幾個月，將可預見有更多錢會花出去。

PNC銀行高級經濟學家亞當斯(Bill Admas)說，對芝加哥地區來說，市民口袋中的錢增加，對於該區經濟復甦作用有限，「防疫限制進一步放寬，遊客與商務客能夠回歸，才是復甦兩大動力」。