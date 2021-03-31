網售假疫苗卡 空白隨你填 危及公眾安全

每位施打疫苗的民眾，都會收到一張白色的接種證明卡。(本報檔案照片)

芝加哥 優良商業局(Better Business Bureau of Chicago)30日表示，由於施打疫苗 證明可能成為一些活動與場地的必備「入場文件」，坊間透過網路銷售的「假疫苗接種卡」越來越多，該局執行長柏納斯(Steve Bernas)說，仿冒的疫苗卡不僅違法，更將公眾置於危險之中，資安專家則呼籲已接種民眾，勿在社交媒體貼出疫苗卡照片，以避免施打信息遭有心人士盜用。

柏納斯說，這些仿冒的疫苗卡，大都在網路上銷售，而且都是空白的，買家收到後，可自行填寫個資與施打日期、地點，而會想去買「假疫苗卡」者，大多數是不想要接種疫苗或尚未施打疫苗者，這些人因為擔心要去某些場合時必須出示接種證明才能進入而去買假卡。

「想想看，假使有人持假冒的疫苗卡登機，你還會想上飛機嗎？」他表示，這種不顧他人安全的作法，讓整個社會都陷入險境，很不幸的是，目前國家並沒有數據資料庫來儲存這些信息，現階段政府與私人機構對民眾採取信任態度，未檢查疫苗卡真偽。

一名在芝加哥拍賣網站(Chicago Craigslist)銷售空白疫苗接種卡的印地安納男子Mike說，他從微軟軟體Word上，花幾分鐘時間就可以畫出並印出疫苗卡，他從幾周前開始販賣疫苗卡，只是把此當成「新玩意」來賣，他也建議購買者，只有在自己的疫苗卡丟失時才使用他所販售的卡片，不應用在欺騙旁人已接種疫苗，他說，平均大約每天可賣出一張空白卡。

目前空白疫苗卡每張在網路上的售價，從7.99到139.99元不等，Mike不覺得自己的這項行為違法，因為他都有告知買方不能填寫假資料。

追蹤全球網路威脅組織Domaintools的高級安全研究員安德森(Chad Anderson)說，疫情為詐騙 提供了許多機會，過去幾個月，出售假疫苗接種卡的案例越來越多，他說，許多政府機構已陸續警告民眾不要在社交媒體上發佈疫苗接種卡照片，因詐騙份子可從這些照片中獲得接種信息，更助長假疫苗卡氾濫。