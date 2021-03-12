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已打疫苗的伊州教職員 社交距離減為3呎

記者陳曼玲/綜合報導
伊州新版防疫規定指出，已施打疫苗的教職員，在學校的社交安全距離可縮減為三呎。(53學區臉書截圖)
伊州新版防疫規定指出，已施打疫苗的教職員，在學校的社交安全距離可縮減為三呎。(53學區臉書截圖)

伊利諾州教育委員會(State Board of Education)推出返校上課的最新防疫修訂版措施，其中包括安全社交距離從六呎縮減到三呎，藉此加快學生返校進度，不過，芝加哥教師工會(CTU)對此表示，公校必須依照之前協議，嚴格維持六呎規定。

教委會主席艾雅拉(Carmen Ayala)說，目前除了有醫療需要的人以外，各校師生需戴口罩，並建議戴兩層沒有通風閥的口罩，基於新冠疫情在校園傳播的情況分析，加上全美和伊州多所學校已陸續安全重開，經與州衛生廳一起修訂學校防疫措施，決定允許返校學生和已接種新冠疫苗教職員的社交安全距離，可從原來的六呎，改為三到六呎均可。

不過，因為成人感染新冠病毒的比例比孩童高，尚未接種疫苗的教職員仍需保持六呎距離，此外，在午餐等課外活動不能戴口罩時段間，師生仍要嚴守六呎距離。

州衛生廳和CDC讓學校自行決定是否繼續在校內做病毒篩檢，但要求校方讓有健康特殊需要，或家人有健康狀況的學生可選擇繼續居家上網課。

芝加哥公校系統CPS則發表聲明，對學校防疫措施已有完善計畫，會定期評估告知任何異動。

新修訂的防疫措施，還包括：

●學生或教職員有人感染病毒時，將要求曾在六呎內與其接觸超過15分鐘，且尚未接種疫苗者居家隔離。

●減少實體課以外的課外活動或運動，降低新冠傳染風險。

●學校可依照場地大小決定午餐和課外活動人數；校車人數不可多於50人。

●各校董事會在遵守防疫規定前提下，可自行決定舉辦畢業典禮等活動。

巴靈頓(Barrington)220學區與阿靈頓高地(Arlington Heights)的214學區均表示，會配合這些新規，讓學生們可以減少返校上課的風險。

防疫 疫苗 公校

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