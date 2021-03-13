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香港超市Westmont連鎖超市3/18開業，歡迎光臨！

本報芝加哥訊
香港超市Westmont連鎖超市3/18開業，歡迎光臨！
香港超市Westmont連鎖超市3/18開業，歡迎光臨！

百佳香港超市集團（Park To Shop）旗下香港超市 Westmont（665 Pasquinelli Dr., Westmont, IL. 60559）連鎖超市分店即將于3/18開業，這是該集團在大芝加哥地區開設的第六家連鎖分店，已成為美國中西部地區規模最大的華人超市企業。Westmont連鎖超市主要經營海鮮肉食、新鮮果蔬、鹵水燒臘、參茸海味、藥材補品，來自中國及東南亞等地最流行的風味美食，應有盡有的品質好貨任君選擇！  

百佳香港超市集團經營超市行業十多年，積累了豐富的經營管理經驗，該集團將為大眾提供優質/穩定/齊全的貨源供應，造福社區，歡迎光臨惠顧！香港超市中國城總店（2425 S.Wallace St., Chicago, IL. 60616）電話：312-791-9111，中國城百佳超市（2121 S.Archer Ave., Chicago, IL. 60616）電話：312-881-0068，中國城18街分店（1835 S. Canal St, Chicago, IL. 60616）電話：312-846-1188，北華埠分店（4879 N. Broadway, Chicago, IL. 60640）電話：773-334-3838，西郊太古廣場旗艦店（4334 E. New York St., Aurora, IL 60504）電話：630-340-3163。

中國 香港 華人超市

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