挾帶疫苗回家幫家人打 伊州藥劑師遭開除

新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

新冠疫苗 供不應求，要順利找到疫苗接種是許多符合施打資格者面臨的一大挑戰，而醫護人員把應該給公眾使用的疫苗帶回家幫家人接種，在此敏感時刻更讓人無法接受，伊利諾州衛生廳表示，兩名藥劑師日前因為把疫苗帶回家幫家人接種，還把每瓶剩餘疫苗劑未依規定丟棄反而收集起來，然後幫人施打等違法行為，遭任職醫院開除。

根據伊州感染疾病部門主管克拉克(Heidi Clark)指出，在迪卡特市(Decatur)紀念醫院(Memorial Hospital)工作的一名女藥劑師，日前下班時將醫院的兩劑新冠疫苗擅自帶回家幫家人接種，而施打疫苗的藥劑師家人當時並不符合接種資格，此行為違反醫院規定，因此將其開除。

類似案例也發生在德州，一名醫師將即將過期的疫苗給自己的妻子施打，遭發現後，該醫生因涉嫌竊盜醫院資源而被開除。

紀念醫療系統發言人穆斯(Angie Muhs)說，藥劑師帶回家的疫苗沒有失效或不安全的問題，但基於員工安全與誠信的核心價值，這兩名藥劑師不適合繼續在該醫院工作，該醫院未說明另一位藥劑師的違法詳情。

不過，針對該醫院出現將剩餘疫苗混合一起施打的情況，聯邦食品與藥物管理局(FDA)規定，每瓶輝瑞疫苗如果在施打過後有些剩餘的話，就應該丟棄而不應收集倒在一起備用，衛生廳補充表示，這些疫苗不含防腐劑，如果混合劑量可能會導致污染。

聯邦疾病防治中心 對此表示，醫院應通知那些可能接種了這類疫苗的民眾，提醒他們留意是否注射處有感染跡象，不過，CDC 說，感染應該不是大問題，因為該中心接獲消息時，此案例已發生了一個月。

CDC說，只要確認當時接種時的劑量正確，施打上述收集混合疫苗的民眾不需要重新接受第一劑的疫苗注射。