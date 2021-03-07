唐人街家庭牙醫中心 為您提供全面牙科治療服務

唐人街家庭牙醫中心喬遷新址，將繼續為您提供安全的牙科治療服務！

地址位於唐人街天河城二樓208室的「唐人街家庭牙醫中心」由經驗豐富的余佩櫻和Lien Ho牙科醫師主理。服務項目包括：牙病診治（蛀牙、磨牙、緊咬牙、牙齒酸軟無力、關節疼痛彈響，牙齒劈裂，牙齒缺失等），牙科手術（種植牙、牙冠、補牙、瓷貼面、義齒等）以及牙齒護理（深度洗牙，牙齒保健免費咨詢等）。余佩櫻表示：當前，雖然疫情 變得反復無常，但唐人街家庭牙醫中心醫務人員對大家的安全承諾仍然不變，唐人街牙醫中心的辦公室正嚴格遵循CDC、IDPH、OSHA、ISDS和美國 牙科協會提出的感染控制和預防建議，制定安全保障措施。

針對疫情，該中心已進行的應對措施包括：診所內：1）iWave空氣淨化系統使用針尖雙極電離技術去除病毒，細菌，黴菌和過敏原。2）清除雜誌，報紙，候診室中的多餘物品。3）經常消毒空間、用具表面。同時，預約患者可以期望的：1）在接待區檢測 溫度。2）入門可用洗手液。3）客人就座前漱口。4） COVID-19預先篩選事先預約。唐人街家庭牙醫中心要求員工工作規程：*必需的PPE、戴頭套、護目鏡、面罩、醫用口罩、防油袍。歡迎廣大舊雨新知朋友前來天河城全新唐人街家庭牙醫中心就診，并提前預約。

籍此機會該中心醫務人員感謝每一位患者朋友信任唐人街牙科的健康服務與安全。全體牙醫中心醫務人員將一如既往地繼續為您提供卓越的服務和安全的牙科治療。「唐人街家庭牙醫中心」新的診療時間為周一（9am-6pm)，周二、三（10am-7pm)，周四（9am-3pm)，周五（9am-2pm)，周六（8am-2pm 要預約），新地址：2252 S. CANAL ST #208, CHICAGO, IL 60616 (天河城二樓），查詢/預約電話：(312)842-0888（提供免費停車）。