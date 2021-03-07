我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

撫摸下背、吻手…又2名女子指控葛謨性騷擾

唐人街家庭牙醫中心 為您提供全面牙科治療服務

本報芝加哥訊
唐人街家庭牙醫中心喬遷新址，將繼續為您提供安全的牙科治療服務！
唐人街家庭牙醫中心喬遷新址，將繼續為您提供安全的牙科治療服務！

地址位於唐人街天河城二樓208室的「唐人街家庭牙醫中心」由經驗豐富的余佩櫻和Lien Ho牙科醫師主理。服務項目包括：牙病診治（蛀牙、磨牙、緊咬牙、牙齒酸軟無力、關節疼痛彈響，牙齒劈裂，牙齒缺失等），牙科手術（種植牙、牙冠、補牙、瓷貼面、義齒等）以及牙齒護理（深度洗牙，牙齒保健免費咨詢等）。余佩櫻表示：當前，雖然疫情變得反復無常，但唐人街家庭牙醫中心醫務人員對大家的安全承諾仍然不變，唐人街牙醫中心的辦公室正嚴格遵循CDC、IDPH、OSHA、ISDS和美國牙科協會提出的感染控制和預防建議，制定安全保障措施。

針對疫情，該中心已進行的應對措施包括：診所內：1）iWave空氣淨化系統使用針尖雙極電離技術去除病毒，細菌，黴菌和過敏原。2）清除雜誌，報紙，候診室中的多餘物品。3）經常消毒空間、用具表面。同時，預約患者可以期望的：1）在接待區檢測溫度。2）入門可用洗手液。3）客人就座前漱口。4） COVID-19預先篩選事先預約。唐人街家庭牙醫中心要求員工工作規程：*必需的PPE、戴頭套、護目鏡、面罩、醫用口罩、防油袍。歡迎廣大舊雨新知朋友前來天河城全新唐人街家庭牙醫中心就診，并提前預約。

籍此機會該中心醫務人員感謝每一位患者朋友信任唐人街牙科的健康服務與安全。全體牙醫中心醫務人員將一如既往地繼續為您提供卓越的服務和安全的牙科治療。「唐人街家庭牙醫中心」新的診療時間為周一（9am-6pm)，周二、三（10am-7pm)，周四（9am-3pm)，周五（9am-2pm)，周六（8am-2pm 要預約），新地址：2252 S. CANAL ST #208, CHICAGO, IL 60616 (天河城二樓），查詢/預約電話：(312)842-0888（提供免費停車）。

疫情 美國 檢測

上一則

限制較鬆 外州居民湧德州打疫苗

延伸閱讀

林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要

林錦秀牙醫博士談定期洗牙口腔保健的重要
拔牙一次好幾顆怕出血不止？牙醫建議多討論少風險

拔牙一次好幾顆怕出血不止？牙醫建議多討論少風險
加速疫苗接種 維州允臨床醫師、牙醫、醫學生為人打新冠疫苗

加速疫苗接種 維州允臨床醫師、牙醫、醫學生為人打新冠疫苗
善心人士新春佳節捐助食物探訪唐人街七家老年公寓居民，功德無量！

善心人士新春佳節捐助食物探訪唐人街七家老年公寓居民，功德無量！
唐人街過大年

唐人街過大年
試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

試工沒有工資？留澳中國女學生在唐人街討薪挨耳光、被踹倒

熱門新聞

台灣僑委會日前號召全球台商及僑胞採購鳳梨，彌補中國暫停進口的銷售缺口；不少在美國的台灣人想響應，繞了一圈卻發現囿於美國限制，台灣的新鮮鳳梨根本無法進入美國，只能認購後在台灣捐掉，根本出不了海關。(本報系資料照片)

不能買給自己吃！台促僑胞認購鳳梨 美禁進口只能捐啦

2021-03-02 20:15
佛奇(右)與芝大公共政策學院院長貝克爾(左)雲端對談疫情。(直播截圖)

我打了高效能疫苗 為何仍要戴口罩？佛奇這麼說

2021-03-05 10:47
新冠疫苗目前仍然供不應求。(美聯社)

疫苗帶回家幫家人施打 伊州藥劑師遭開除

2021-03-04 11:04
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14

160億！冬季風暴期間 德州超收天價電費

2021-03-04 20:19
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
中國城再傳亞裔女遇襲：他就想打死我們

中國城再傳亞裔女遇襲：他就想打死我們
維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
YouTuber勇闖藍可兒「死亡酒店」 鬼聲、鬼影全都錄

YouTuber勇闖藍可兒「死亡酒店」 鬼聲、鬼影全都錄