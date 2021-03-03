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11萬劑疫苗來了！芝加哥聯合中心接種站4日開放預約

特派員黃惠玲/芝加哥報導

芝加哥市衛生局局長亞瓦迪2日宣布，設於聯合中心(United Center)的大型新冠疫苗接種中心，將從4日上午8時30分開始接受預約，凡是伊利諾州年滿65歲及以上的民眾，都可以上往預約到該中心施打疫苗。

4日當天開放疫苗施打預約時，將一口氣提供11萬個名額給65歲及以上者預約，符合資格者，可透過預約網站：www.zocdoc.com/vaccine，或撥打專線電話預約，亞瓦迪說，電話號碼將在稍後公布。

此外，亞瓦迪表示，配合這項中心的服務，網約車優步公司(Uber)將提供兩萬個免費搭乘的服務給需要的民眾，她解釋，只要預約完成後，需要Uber載送者者可接著點選該服務。

她呼籲，4、5、6、7日四天，將開放所有65歲及以上的州民預約，假使自己符合該條件或有家人親戚符合該條件者，請盡快上網預約施打時間。

如果7日下午4時以後，聯合中心的疫苗還沒有完全預約額滿，將開放給其他符合1B條件的州民預約施打，屆時包括必要行業工作者，非庫克郡居民但有潛在健康狀況者，可上網預約。

該中心開放前幾周，預約民眾將在有溫度控制的帳棚內施打疫苗，預計從第三周開始，會啟用「得來速」車道方面開車民眾不用下車即可接種。

聯合中心接種站預計每日可施打5000到7000劑的疫苗，目前該中心將從10日啟動施打服務，接種站位於聯合中心E號戶外停車場，這項服務在聯邦緊急管理機構(Federal Emergency Management Agency)統籌下，計畫開放八周。

亞瓦迪2日也提到，芝加哥2日已經收到第一批嬌生公司(Johnson & Johnson)只要施打一劑的疫苗，初步計畫將在本周結束前在芝市展開接種。

疫苗 芝加哥 嬌生

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