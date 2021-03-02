我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

南加華人密集區多起搶案的嫌犯終落網 均有犯罪前科

「學生經歷另種精神流行病」 芝大實校家長抗議校園延遲重啟

記者陳曼玲/綜合報導

芝加哥大學實驗學校(University of Chicago Lab School)家長，日前走上街頭，抗議校方延遲重啟校園計畫，導致孩子於疫情期間缺乏社交發展，影響精神和心理健康，更造成教育品質下降，家長要求校方應盡快讓學生返校上課。

該校學費昂貴，其中半天幼兒園的學費一年要2萬4000元，高中學費則要3萬7000元，原本家長一直耐心等待校方完成防疫並讓學生返校，但卻屢屢在預定返校前生變，尤其無法提出合理理由，家長們表示，不僅期待落空，更擔心孩子無法回到學校上課，使憂鬱、焦慮、睡眠混亂、體重增加等問題日益惡化，「等於學生經歷另一種精神健康的流行病」。

該校一月下旬時，原本計畫讓三到五年級生於2月22日返校上課，初中與高中生則在3月8日返校，然而實驗學校代理校長馬吉爾(David Magill)卻在校園重啟前幾天告知父母，稱教師工會施予壓力，不得不推遲三到五年級生的返校上課日到3月29日。

芝加哥大學發言人梅尼爾(Jeremy Manier)也發出給實驗學校家長電郵表示，初、高中生將實施網路與實體混合教學(hybrid)，其中六到八年級生每周輪流到校全天上課，高中各年級則輪流連續兩天返校上課。

該校的教職員協會會長凱特利特(Jim Catlett)對此說明指出，去年秋天開始，該校幼兒園到二年級已返校上課，每班最多12個學生，至於三年級到高中生，本學年度計畫繼續網路教學，而校方卻數度更改返校計畫，他提到，教師工會針對校方防疫措施不足，於2月9日提出申訴，校方也因此根據聯邦新方針公布，推遲了學生返校日期。

防疫 哥大 芝加哥

上一則

大華府第一家 喬治華盛頓大學將禁一次性塑料

下一則

臉書違反隱私法和解定案！伊160萬用戶每人至少賠345元

延伸閱讀

全球病例7周來首見增幅擴大 世衛籲防疫勿放鬆

全球病例7周來首見增幅擴大 世衛籲防疫勿放鬆
教師工會會長反對重啟校園 卻送女兒讀實體授課私校

教師工會會長反對重啟校園 卻送女兒讀實體授課私校
覆蓋率低+未開打… 疫苗評比不佳 台防疫排名跌到第7

覆蓋率低+未開打… 疫苗評比不佳 台防疫排名跌到第7
蔡英文獲選曼谷郵報傑出女性 府：台灣防疫獲世界肯定

蔡英文獲選曼谷郵報傑出女性 府：台灣防疫獲世界肯定
張効維矯正牙醫診所 現已重新投入服務診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康

張効維矯正牙醫診所 現已重新投入服務診所實行嚴謹防疫措施 讓大家安全健康
疫情減緩 費城鬆綁防疫限令 3.1起老人中心重啟

疫情減緩 費城鬆綁防疫限令 3.1起老人中心重啟

熱門新聞

魚是華人的主要飲食料理種類之一。(特派員黃惠玲/攝影)

多吃魚變聰明？近2成華人體內汞超標 吃對才是關鍵

2021-02-24 11:16
德州山姆休士頓大學政治系助理教授翁履中家中天花板因水管爆裂而塌陷。圖 / 翁履中提供

世界OnAir／水管爆、天花板塌…德州華人談暴風雪噩夢

2021-02-23 17:29
一童失溫致死，德州電力相關單位遭求償一億元。(ERCOT網頁)

「停電害我11歲兒被凍死」 媽咪提告求償1億

2021-02-22 08:55
疫情大流行期間，很多窮人生活潦倒，要依靠政府的救濟食物生活；圖為在洛杉磯，食物銀行的員工在派發免費食物。(Getty Images)

上網課時啜泣 新州三年級女孩挨餓求援

2021-02-26 13:06
蒂蒙斯在情人節暴風雪中得到一對奧斯汀夫婦救助。（ Timmons臉書）

風雪結緣 送貨女被陌生屋主收容六天躲災

2021-02-23 18:24
臉書需盡快向160萬伊州用戶發放賠償。(pixabay)

臉書6.5億和解拍板！160萬伊州用戶 每人至少345元

2021-03-01 11:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業
未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗

未來48小時內 數百萬美國民眾可施打嬌生疫苗