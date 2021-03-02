「學生經歷另種精神流行病」 芝大實校家長抗議校園延遲重啟

芝加哥大 學實驗學校(University of Chicago Lab School)家長，日前走上街頭，抗議校方延遲重啟校園計畫，導致孩子於疫情期間缺乏社交發展，影響精神和心理健康，更造成教育品質下降，家長要求校方應盡快讓學生返校上課。

該校學費昂貴，其中半天幼兒園的學費一年要2萬4000元，高中學費則要3萬7000元，原本家長一直耐心等待校方完成防疫 並讓學生返校，但卻屢屢在預定返校前生變，尤其無法提出合理理由，家長們表示，不僅期待落空，更擔心孩子無法回到學校上課，使憂鬱、焦慮、睡眠混亂、體重增加等問題日益惡化，「等於學生經歷另一種精神健康的流行病」。

該校一月下旬時，原本計畫讓三到五年級生於2月22日返校上課，初中與高中生則在3月8日返校，然而實驗學校代理校長馬吉爾(David Magill)卻在校園重啟前幾天告知父母，稱教師工會施予壓力，不得不推遲三到五年級生的返校上課日到3月29日。

芝加哥 大學發言人梅尼爾(Jeremy Manier)也發出給實驗學校家長電郵表示，初、高中生將實施網路與實體混合教學(hybrid)，其中六到八年級生每周輪流到校全天上課，高中各年級則輪流連續兩天返校上課。

該校的教職員協會會長凱特利特(Jim Catlett)對此說明指出，去年秋天開始，該校幼兒園到二年級已返校上課，每班最多12個學生，至於三年級到高中生，本學年度計畫繼續網路教學，而校方卻數度更改返校計畫，他提到，教師工會針對校方防疫措施不足，於2月9日提出申訴，校方也因此根據聯邦新方針公布，推遲了學生返校日期。