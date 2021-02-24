居家上班、戴口罩 大芝加哥區整形手術預約增2倍

疫情期推升了整形手術的需求。(pexels)

新冠疫情 導致百業待舉，許多公司行號為落實防疫，也紛紛要求員工改為居家上班，正因為不少上班族不需外出見人，加上人人都戴上口罩，很容易掩飾手術痕跡，間接推升了「整形手術」的需求，根據大芝加哥 區的整形美容醫師表示，趁疫情期預約接受整形手術的人數激增兩倍。

顧客遍布芝加哥、葛蘭景(Glenview)、橡樹溪(Oak Brook)等地的整形美容醫師古托斯基(Karol Gutowski)說，他診所在疫情期間施行手術的人數「令人驚訝的增長」，其中最常見的手術是「腹部拉皮」、「抽脂」、「隆胸」，他說，預約會診的人數是以前的兩倍。

在芝城 西郊瑞柏市與艾姆赫斯特市(Elmhurst)都設有據點的愛德華醫院整形外科醫師帕沃內(Lucio Pavone)說，去年6月到今年2月間，該醫院的整形手術量比往年同期提高了20%。

音斯戴爾(Hinsdale)整形外科醫師寇里斯(George Kouris)說，現在每個人外出都戴上口罩，對於在臉部動刀的整形手術患者來說，沒有外人會看見他們臉部的淤傷，增加了人們接受手術的意願。

古托斯基說，以修復下垂眼臉為例，術後臉部大概會稍微浮腫七到10天，他也提到，拉提臉部、脖子等，在過去幾個月，都是十分受到歡迎的手術項目。

一般整形費用，從注射真皮填充物的750元，到隆胸、抽脂的1萬5000元到兩萬元不等。