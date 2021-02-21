芝北中文中心給大家拜年 展望新的一年 邁向陽光國際教育

芝北中文中心（陽光國際教育 )是芝加哥 地區課程設置多樣，師資強大的中英文教育機構，同時支持個性化課程定制。課程涵蓋 k-12 ，數學，英語，中文，象棋，程式設計, 繪畫，西班牙語等。

芝北中文中心均任用專業教師執教，小班授課，學費永遠有效，免費課後輔導的風格，受到了家長學生的喜歡，由於家長對芝北中文中心讚譽有佳，使大眾均感受到芝北中文中心大家庭的溫暖。

2020年芝北中文中心跟美亞健康協會和其它 12 個機構一道，打造了芝加哥最亮麗的募捐抗疫風景線；為社區提供了 10 場涵蓋稅務，投資，醫療，健康保險和招工等公益講座；成功舉辦了 300 多人參加的親情中國網路夏令營,豐富了華裔 青少年暑期生活；成功舉辦了首屆“太古杯”華裔青少年創意作文大賽, 作為第八屆海外華裔青少年書畫大賽芝加哥分賽區的主辦方，芝北中文中心第二次承辦了芝加哥分區賽的活動，取得了圓滿成功。

新的一年裡，在提供高品質課程的同時，加大了免費公益課的力度，涵蓋了中文，英語，數學，繪畫和象棋西語等等， 盡可能的為社區提供更多的服務。

芝北中文中心Chinese North Shore Chinese Center, 位於3220 Big Tree Lane., Wilmette IL 60091。

芝北中文中心網站: https://www.chicagochinesecenter.com，諮詢電話：708-488-7250， 847-380-0018。