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芝即起放寬堂食 餐館可容4成客 最多50人不變

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥市長萊特福特(右一)16日宣布放寬餐館堂食的人數限制，她日前才造訪華埠餐館。(芝城華商會提供)
芝加哥市長萊特福特(右一)16日宣布放寬餐館堂食的人數限制，她日前才造訪華埠餐館。(芝城華商會提供)

芝加哥市16日宣布，即日起再度放寬堂食限制，各餐館酒吧的室內客容量，從原來的25%提高到40%，人數最多則維持限制50人不變，市府表示，下階段將朝開放餐館五成客容量的目標邁進。

在嚴格禁止堂食約三個月後，芝市於1月下旬才重新開放餐館堂食，當時只准許客容量25%或最多25人進入餐館內用餐，情人節前，市長萊特福特進一步將最高人數限制放寬到50人，16日市府又宣布將客容量從25%增加到40%。

老城區的餐館業者涂姿(Mary Kay Tuzi)說，這是令人振奮的消息，因為放寬了客容量，她的餐廳原來只准讓23人入內用餐，現在馬上增加到40人，「我可能要聘回一些留職停薪多時的員工回來幫忙」。

從去年10月起至今，芝加哥餐館一直受到新冠疫情的嚴格用餐令影響，目前開放到四成客人入內用餐，可說是將近五個月來最寬鬆的標準。

除了客容量比率放寬外，其他餐飲限制仍舊保持，包括每桌最多只能坐六人一起用餐，酒精類飲品需在每晚11時結束服務。

對於市府再度放鬆堂食標準，讓許多餐廳感到欣慰，不過，芝城華商會日前曾當面向萊特福特表示，餐館必須開放到75%的客容量，才能維持正常營運。

芝加哥市衛生局表示，是否放寬各種營業限制，必須視疫情狀況而定，16日該市平均的單日確診數為344例，確診率為3.6%，急診室單日病患造訪數為62個，加護病床單日使用平均117床。

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