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「我清的雪，只能我停」dibs 芝加哥雪季占位奇觀

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
好不容易清除路邊停車位的積雪，芝加哥民眾習慣用物品「占」住車位。(特派員黃惠玲/攝影)
好不容易清除路邊停車位的積雪，芝加哥民眾習慣用物品「占」住車位。(特派員黃惠玲/攝影)

「我清的雪，只能我停」，每場大雪後，芝加哥街道巷弄就會出現路邊放了椅子、玩具、水桶等各種物品「占位」的奇特景象，這種稱為「dibs」的現象，可說是芝城冬季奇觀之一，由於市府對此沒有明令禁止，也因此造成不少停車糾紛，一名橋港區的華裔居民，日前才發生車子停到別人清除積雪的路邊車位，結果輪胎遭放氣，車上還留下了警告信。

過去一周降雪不斷，讓許多把車子停在住家附近街道的民眾，不得不花費九牛二虎之力「挖」出埋在積雪的車輛，也因為清除停車位積雪費時費力，不少居民乾脆把原本非私人的停車位「暫時」據為己有，基本上，多數芝加哥市民都了解這種「積雪清除車位屬於付出勞力者」的習俗，但外來者就很容易「誤觸地雷」的把車子開進「乾淨停車位」。

芝加哥民眾大雪後清除路邊停車位積雪，並以物件「占」位的情形，早成芝城特殊景觀。芝加哥前市長戴利曾公開表示支持dibs，2015年繼任市長的伊曼紐，也認同「誰流汗，誰收穫」，事實上，市府並無明確法令判定占用其他人清除的停車位屬「違法行為」。

雖然市府態度傾向支持暴風雪後，清除路邊停車位積雪的民眾，可以「占」用該停車位，但仍有居民主張「街道是共有財產，不應由任何人私自占用」，而不斷提出申訴。

歷史悠久的dibs傳統究竟從何時開始？芝加哥歷史博物館的口述歷史中心主任艾特爾(Peter Alter)說，初步調查各種文史，1967時1月份降下20多吋的積雪，當時的芝加哥論壇報第一次提到這種清除積雪後，將家中破爛家具占住路邊停車位的報導。

他說，東岸地區城市甚至早到1950年就有類似現象，其中包括波士頓、匹茲堡都曾採取嚴厲的取締措施，不過，明尼蘇達州雙子城因為路邊停車問題不像大城市嚴重，因此雖然該地雪季長積雪多，反而沒有dibs情況。

好不容易清除路邊停車位的積雪，芝加哥民眾習慣用物品「占」住車位。(特派員黃惠玲╱...
好不容易清除路邊停車位的積雪，芝加哥民眾習慣用物品「占」住車位。(特派員黃惠玲╱攝影)

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