再觸礁！芝加哥教師工會不接受最後版本 學生返校難

芝加哥公校 (CPS)與芝加哥教師工會(CTU)對於返校與否的協商5日再度破裂，工會表示，無法接受市長萊特福特提出的最後版本協議，約6萬名想在下周一(8日)回到校園上課的公校生，恐難如願。

萊特福特與 CPS執行長傑克森(Janice Jackson)4日晚間接到工會提出的返校議案後，5日一早即向工會提出相對應的最新版協議，不過，工會稍後表示，新版本不夠好，因此不會接受，一旦雙方無法妥協，工會已經預告將罷工。

CTU5日下午向工會成員發出一封郵件，指責是萊特福特離開談判桌，並提到市長「威脅切斷所有學生的學習」，除非老師們放棄與公校不同步的要求。

CTU稱，市府提議必須在一半公校建物均爆發新冠疫情時，才會停止實體課程，此外， 因家庭成員有高感染風險的教師所提出繼續居家網課的申請，公校僅核准其中25%，而工會要求全部核准。

CPS表示，公校將把提出上述申請遭駁回的教師列入優先施打名單，這段期間則「留職停薪」，根據指出，多達2000名教師提出了繼續居家網課申請，約有350名取得核可。

工會也對於CPS提出「每周施打1500名教師」的速度不滿，要求市府必須增加給老師的疫苗 數量，衛生局表示，收到的疫苗數量有限，每周1500為現階段極限。

工會還指責CPS不顧4/5選擇繼續上網課的學生，拒絕改善遠距教學環境，CTU對於市長選擇終止協商感到失望。

在返校日期方面，CPS的新版本已經將日期延後，包括學前班與特殊班師生8日返校，幼稚園到五年級的教師15日返校，學生則延到22日回校園上課，六到八年級教師則於22日返校，學生則延到3月1日返校。

工會的要求，則是按照教師施打疫苗的情況，讓各年級在3月8日前返校。