我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破2680萬例 加州逼近340萬

奧克蘭華埠3長者被推倒 吳彥祖、金大賢等懸賞緝嫌

再觸礁！芝加哥教師工會不接受最後版本 學生返校難

黃惠玲

芝加哥公校(CPS)與芝加哥教師工會(CTU)對於返校與否的協商5日再度破裂，工會表示，無法接受市長萊特福特提出的最後版本協議，約6萬名想在下周一(8日)回到校園上課的公校生，恐難如願。

萊特福特與 CPS執行長傑克森(Janice Jackson)4日晚間接到工會提出的返校議案後，5日一早即向工會提出相對應的最新版協議，不過，工會稍後表示，新版本不夠好，因此不會接受，一旦雙方無法妥協，工會已經預告將罷工。

CTU5日下午向工會成員發出一封郵件，指責是萊特福特離開談判桌，並提到市長「威脅切斷所有學生的學習」，除非老師們放棄與公校不同步的要求。

CTU稱，市府提議必須在一半公校建物均爆發新冠疫情時，才會停止實體課程，此外， 因家庭成員有高感染風險的教師所提出繼續居家網課的申請，公校僅核准其中25%，而工會要求全部核准。

CPS表示，公校將把提出上述申請遭駁回的教師列入優先施打名單，這段期間則「留職停薪」，根據指出，多達2000名教師提出了繼續居家網課申請，約有350名取得核可。

工會也對於CPS提出「每周施打1500名教師」的速度不滿，要求市府必須增加給老師的疫苗數量，衛生局表示，收到的疫苗數量有限，每周1500為現階段極限。

工會還指責CPS不顧4/5選擇繼續上網課的學生，拒絕改善遠距教學環境，CTU對於市長選擇終止協商感到失望。

在返校日期方面，CPS的新版本已經將日期延後，包括學前班與特殊班師生8日返校，幼稚園到五年級的教師15日返校，學生則延到22日回校園上課，六到八年級教師則於22日返校，學生則延到3月1日返校。

工會的要求，則是按照教師施打疫苗的情況，讓各年級在3月8日前返校。

公校 疫苗 芝加哥

上一則

獨立藥房助陣 賓州加速施打疫苗

下一則

費城2月22日起分階段返校 教師工會反對

延伸閱讀

芝加哥工會堅持立場 6萬學生仍回不了校 市長：忍無可忍

芝加哥工會堅持立場 6萬學生仍回不了校 市長：忍無可忍
芝加哥公校今明續上網路課 盼「冷靜48小時」後達共識

芝加哥公校今明續上網路課 盼「冷靜48小時」後達共識
芝加哥防疫放寬至「第四階段」 但堂食人數限制不變

芝加哥防疫放寬至「第四階段」 但堂食人數限制不變
芝教師恐罷工 學生返校希望渺茫

芝教師恐罷工 學生返校希望渺茫
芝6大接種站下周啟用 65歲高風險可施打

芝6大接種站下周啟用 65歲高風險可施打
觀察站／教師滿口為教育 卻讓芝公校生淪人質

觀察站／教師滿口為教育 卻讓芝公校生淪人質

熱門新聞

遭遊民殺害的職業撲克選手趙茜。(本報資料照)

世界On Air／三華裔女子橫死異鄉 悲劇背後的啟示

2021-02-02 17:20
九歲男孩J.J.日前死於新冠肺炎併發症。(GoFundMe網頁)

德州9歲男童新冠檢測陽性 24小時內去世

2021-02-01 20:49
休士頓女子路易斯誤信詐騙集團，損失5800元。（KPRC）

誤上網路賊船 眼見存款一筆筆被取走

2021-01-29 20:11
GameStop大漲，十歲童大賺3000元。（GameStop臉書）

GameStop大漲 十歲童獲意外之財

2021-01-29 20:36
德州獨立恐難實現。（德州州府網頁）

擋不了拜登入白宮 德州出老招「脫美」

2021-01-31 18:43
陳莉與丈夫周宇之前均在全國兒童醫院研究機構任職。(google earth)

竊取醫學機密 俄州華女判賠260萬 監禁2.5年

2021-02-04 10:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格

最新一輪紓困現金支票 無證移民沒有領取資格
年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會

年收7.5萬以下 可領1400紓困金 16歲以上學生也有機會
賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫

賀錦麗投票打破僵局 參院通過預算計畫
我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢

我的媽！新婚妻卸妝後判若兩人 夫覺得被騙提離婚：還我彩錢
拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕

拿擴音器指點暴徒國會大廈內部路線 婦人遭FBI逮捕