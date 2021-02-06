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最冷2月天！芝加哥可能連續10天超低溫

黃惠玲

周末降臨芝加哥地區的酷寒天氣，可能將成為前所未見的「最冷二月天」，氣象專家預測，根據氣象雲圖，這波寒流將滯留七到10天，此期間的最高溫將不會超過華氏20度，加上冷鋒效應，屆時體感溫度將在華氏零度以下。

氣象局指出，第一波酷寒5日已經可以感受到，當天大部分地區最高溫都只有10多度，然而受到風速最高35哩影響，只要在戶外，體感溫度都在零度以下，下一波「危險酷寒」接著在周末出現，估計6日最高溫在八度到12度間，冷鋒效應下的體感溫度則降到零下10到20度。

7日最高溫不到10度，體感溫度同樣零度以下，當天入夜後氣溫將降到零下五度，部分靠近密西根湖的地點，可望保持零度以上，但強風吹襲下，體感溫度介於零下五度到15度間。

NBC電視台氣象預測說，預估這波低溫寒流將至少持續約九天，假使低溫連續10天，將刷新歐海爾機場氣象站保持的2月酷寒最長天數紀錄，上一次芝城連續超過10天低溫的2月，是在1958年，當年連續12天酷寒。

連續爆冷的天氣，如臉部、耳朵、手腳暴露在戶外短短15分鐘，就可能出現凍傷，一般遭凍傷後的皮膚會出現發白、僵硬麻木等症狀，一旦有此現象，應用毯子、毛衣包住凍傷區域，並立即就醫，千萬不要試圖摩擦遭凍傷的皮膚，否則會損傷組織。

此外，酷寒天氣也很容易造成人體溫度降到華氏95度或以下，如出現發抖、疲憊、混亂、口齒不清、脈搏微弱、心跳緩慢，可能是失溫徵兆，一定要提高警覺避免致命。

高溫 低溫 芝城

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