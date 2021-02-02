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芝加哥積雪5年來新高 民眾一度投訴住家巷道沒清雪

特派員黃惠玲/芝加哥報導
辛苦的挖除車旁積雪。(特派員黃惠玲/攝影)
辛苦的挖除車旁積雪。(特派員黃惠玲/攝影)

@[email protected]>暴風雪橫掃中西部，其中大芝加哥地區累積降下超過一呎的雪量，寫下2015年以來的最多降雪紀錄，威斯康辛州也下了達10吋的積雪，為該州10年來降雪最多的一年。

芝加哥地區從1月30日下午3時左右開始下雪，每小時降雪平均達一到二吋，到31日傍晚6時，中途機場測得積雪11吋，歐海爾機場的氣象站積雪9.9吋，根據國家氣象局的數據，這波暴風雪在歐海爾機場的積雪高度，為2015年11月以來雪量最多的一次。

上一次的大雪是出現在2019年4月，當時歐海爾機場測得積雪高度為5.8吋。

芝加哥市區千禧公園的積雪也有8.2吋，芝城南郊的Romeoville以及Peotone的氣象站，則出現高達12.7吋的雪量，國家氣象局表示，這也是這波風雪降雪最多的地區。

連續超過24小時的降雪，除了造成公路交通問題外，到31日晚間歐海爾機場有229架班機取消，中途機場也取消了72架航班，平均兩機場班機起降時間延遲約15分鐘。

芝加哥市街道清潔局的逾300輛剷雪車全數出動，不過，由於車隊優先清除主要幹道積雪，加上降雪過多，一度引起許多民眾投訴住家巷道遲遲沒有清雪，該局副局長施塔拉德(Cole Stallard)說，到2月1日清晨，絕大部分街道巷弄的積雪都已經清除乾淨。

除了市府剷雪車隊忙於清除積雪外，各區民眾也紛紛忙著剷除人行道、車道積雪，或將埋在雪堆中的車輛挖出，下雪天小孩也沒閒著，滑雪板、堆雪人、打雪仗紛紛出籠。

家長帶著孩子開心玩雪。(特派員黃惠玲/攝影)
家長帶著孩子開心玩雪。(特派員黃惠玲/攝影)

氣象局預報指出，芝加哥接下來的2日、3日都不會下雪，但到4日可能又將有新的降雪機會。

鄰近伊利諾州的威斯康辛州郡縣一帶，剛結束的周末也降下大雪，其中包括Milwaukee、Ozaukee、Racine、Kenosha等地，積雪高達10吋，靠近密西根湖畔地區，積雪更超過15吋。

氣象局表示，上次這些地區的降雪紀錄，為2010-2011的冬季，也是差不多降下15吋雪。

降雪 機場 芝加哥

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