芝加哥防疫放寬至「第四階段」 但堂食人數限制不變

伊利諾州衛生廳宣布，包括芝加哥 市在內的區域，即日起可放寬到經濟重啟第四階段(phase 4)，此階段的防疫 限制比之前第一級(Tier 1)更寬鬆，不過，雖然芝市已經解除對非必要商業的諸多禁令，但是芝市長萊特福特說，餐廳和酒吧的室內堂食人數限制，仍將維持第一級的客容率25%或最多25人標準。

芝加哥衛生局表示，未來至少兩周都不會放寬堂食人數標準，會先觀察情況再考慮是否將堂食人數同步增加到「第四階段」的50%。

第四階段重啟落實後，餐廳和酒吧將最多容納五成顧客或最多50人堂食桌；且商家晚上11時後不能販賣酒類，營業時間可到午夜12時；大型超商客容率為40%，一般零售商店為50%；宗教聚會場所聚會、理容院等個人服務業為40%或最多50人；婚禮或社區聚會活動為25%或最多25人；健身房為40%或最多50人，運動課程每班不可超過15人；博物館或戶外表演客容率為40%或最多100人；圖書館客容率25%。

按照州府規定，芝加哥的新冠確診率已符合第四階段標準，連續三天低於6.5%。

不過，萊特福特說，目前確診率仍比疫情 剛爆發時高，因此要保持警戒繼續防疫，確保疫情不反撲。

在疫苗方面，州府1月30日發送出3萬6851劑新冠疫苗，七天平均單日配送4萬2931劑，該州到1月底已累計送出98萬1988劑，包括給長照中心有15萬6872劑。

「第四階段重啟」原本預計在去年六月下旬執行，但因爆發第二波疫情導致整個計畫延宕，州府去年11月並收緊防疫推出更嚴格的三層級措施，直到上周，芝加哥才升級到防疫限制較少的一級。