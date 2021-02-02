芝加哥公校今明續上網路課 盼「冷靜48小時」後達共識

受到教師工會計畫罷工影響，連帶影響已經返校上課三周的學前班。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥公校 系統(CPS)與教師工會(CTU)第二階段返校協議仍未達成，CPS執行長傑克森(Janice Jackson)表示，所有1日未到學校報到的教師，將關閉其網路教學平台帳號，不過，當天傍晚芝加哥市市長萊特福特與傑克森聯合發出聲明，稱雙方協商有所進展，2日與3日將繼續允許遠距教學。

教師工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)原本放話，一旦CPS關閉教師的網路教學平台帳號，老師j就會立即罷工 。

CPS第一階段返校於1月11日展開，首波約有3000多名學前班及特殊教育班學生返校上課，原訂於1日返校的第二批學生約6萬7000名，因CPS與CTU遲遲無法就教師疫苗接種、老師請假以及校園安全措施妥協，導致返校日一延在延。

萊特福特表示，新冠疫情已經影響數十萬名公校學生的正常學習，而CPS過去七個多月一直與CTU協商重新返校的可能與計畫，卻屢屢遭拒，如果教師工會這次又發動罷工拒絕返回校園，將造成災難性的傷害。

她也提到，市區的私立學校以及特許學校早就已經恢復校園上課，而且首批公校學生返校至今逾三周都很安全，「學生已經10個月未到校上課，且有數萬學生表達希望返校意願」，她呼籲教師工會能夠在「冷靜48小時」後，彼此取得諒解與妥協。

根據工會指出，目前CPS不同意將「與可能高風險家人同住」的老師，列入准許繼續在家上班的名單，此外，雙方對於哪種情況下學校必須關閉的條件也未有共識。

雖然有約六、七成家長選擇讓孩子繼續在家上網課，但對於已經計畫讓孩子返校上課的家長來說，教師工會的拒不返校「非常讓人沮喪」，兒子就讀五年級且選擇返校的家長盧斯茲克(Janet Luszcki)說，「這些專業的老師的薪資很好，可以說非常非常高」，卻在最後一分鐘仍然不願回去工作，「市長很失望，我們也很失望」。

兒子就讀二年級的華裔媽媽Brenda說，既然老師堅持不回校上課，建議學校乾脆先放春假算了，否則她與先生無法像老師們一樣罷工，都要出門上班維生，每天晚上卻得等到10時才能知道兒子究竟明年上不上課，「根本是噩夢」。