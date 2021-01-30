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8次行搶都迅速獲釋 芝加哥14歲少年再劫女警的車

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州青少年法規定，17歲及以下的青少年罪犯無保釋制度，因此這些孩子由警方逮捕送交該法庭，大多短暫拘押後獲釋。(pexels)
伊州青少年法規定，17歲及以下的青少年罪犯無保釋制度，因此這些孩子由警方逮捕送交該法庭，大多短暫拘押後獲釋。(pexels)

青少年持槍劫車已經成為芝加哥市民的恐慌之源，然而儘管從今年年初到24日為止發生的165起劫車案件中，警方逮捕了100名嫌犯，到最後其中60名都僅遭「違法侵入他人車輛」的輕罪起訴，芝加哥警局表示，日前逮捕的一名14歲劫車嫌犯，從去年7月至今，至少參與其他八件暴力劫車與搶劫案件，而這名青少年27日被逮捕時，本身就已背負另一起罪案而正在接受居家電子監控。

芝加哥警局表示，這名前科累累的少年，27日在44街夾S. Oakenwald Ave.附近，持槍搶劫一名38歲下班女警的車輛時遭逮捕，警方已向這名少年提出「未成年搶劫車輛、持槍搶劫、非法使用武器、持有偷竊車輛、搶劫，以及使用致命武器故意傷害」等控罪。

27日作案當時，該14歲少年與另一名15歲同夥，開著偷來的車子試圖劫走下班女警開著的車輛，其中遭逮捕的14歲少年，經查至少與其他八件劫車與搶劫案件有關，目前已送青少年法庭。

對於連串青少年的暴力犯罪事件，芝加哥市長萊特福特已經宣布增派至少40名警察加入專門調查劫車案件的小組，希望盡快找出解決方案，她也提到，對於累犯她支持加重處罰，但對於初次犯罪的青少年，則仍應給予反省機會，她表示，市府將研擬加強「防範」青少年犯罪的途徑，例如強化司法教育等。

芝加哥 暴力犯罪 警察

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