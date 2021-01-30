庫克郡新法：房東不能對申訴房客報復 也不能私自換鎖

約有24萬5000名庫克郡郊區的租戶，將受到新通過條例的保護。(本報檔案照片)

庫克 郡委員會28日通過一項新的「住宅租客 與房東 條例」，即日起房東不能對向政府提出租賃申訴的房客進行報復，也不能在未經合法驅逐程序下，將出租單位換鎖導致租客無法進入其租住房屋或公寓，估計將有24萬5000名庫克郡郊區的租戶因此受到保護。

除了禁止將有房客的出租公寓換鎖或上鎖立刻生效外，另外此條例規定房東收取遲交房租的罰金比例上限部分，將於今年6月1日起實施。

房租逾期費設上限 保證金不得超過1.5個月

新的條例規定，每月房租中的頭1000元部分，只能收取延遲繳租費10元，而超過1000元的部分，則每個月不得收取超過5%的逾期罰款；此外，新法也詳列了房東驅趕房客的程序，也說明了租客如何終止租約。

在房租保證金方面，新法規定房東不得收取超過1.5個月的房租作為保證金，一旦房客終止租約後，房東需於30天內歸還此款項，而且這筆費用，不得擅自列為「遷入費」(move-in fees)。

房東必須提供房客維護或修繕物業的時間表，假使屆時沒有依照截止時間完成工作，房客可終止租約或不支付租金，例如修理費不超過500元的或半個月房租的修繕費用，房東必須在房客提出書面通知的14天內修復，或由承租人自己修復，再從租金中扣除花費。

主導該法案的庫克郡委員會委員莫里森(Kevin Morrison)與布里頓(Scott Britton)說，類似法令早在1986年時就在芝加哥市推出，庫克郡郊區城鎮的租客權益，卻遲至今日才獲得保障，「這是非常公平、合理的規定，尤其是對低收入租戶而言」。

不過，芝加哥房仲協會(Chicago Association of Realtors)對此並不認同，協會代表穆拉斯基(Adriann Murawski)說，疫情衝擊租客，同樣房東也大受打擊，現階段最重要的是協助大家從過去10個月的經濟損失中恢復元氣，「然而新的條例，對小房東會造成更嚴重的傷害」。