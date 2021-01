研究指出 疫情對伊州稅收損失遠低於預期

新冠疫情 對伊利諾州的稅收帶來衝擊,但一項最新研究指出,伊州 主要稅收來源的收入,因為疫情減少了8.68億元,全州所有基金收入則縮水了14.4億元,遠低於去年春季保守預估大流行將會造成該州數十億,甚至數百億的損失。

伊利諾大學(University of Illinois)政府與公眾事務學院(Institute of Government and Public Affairs)26日公布的研究指出,去年春季伊州執行「居家避疫」,的確一開始導致州府各項稅收遽降,不過,這種情況在接下來的幾個月逐步改善。

該研究報告發現,國會首次紓困計畫,向企業與個人發放補助,有效催化了民眾的支出,公眾也隨著疫情期拉長,逐步調整了初期的消極消費行為,此外,零售店與餐館開始增加提供配送服務,也帶動了零售業績增長。

報告指出,去年4月、5月期間,全伊州大多數的支出都大幅下降,到6月後又開始恢復到接近疫情前的水平,不過,研究人員警告,雖然目前看起來疫情似乎並沒有帶來預期的嚴重稅賦損失,但由於新冠病毒出現變異,加上疫苗配送與施打時間仍存在變數,所以該州的稅賦收入,未來還是有很多不確定因素。

伊大政府與公眾事務學院主任柯立茲(Kenneth Kriz)說,去年因為疫情而使州府延長報稅截止日到7月,導致於6月底就結算的財年收入明顯縮水,而這種情況到8月所得稅入庫後,就明顯改善。

不過,儘管樂觀來看,州府稅收受新冠疫情衝擊程度,未如預期出現數十億甚至百億的嚴重短少,但在主要稅賦收入來源方面,該州在疫情期仍舊短收了8.68億,假使算上所有收入來源則減少了14.4億的稅賦收入。

伊州新財年(7月1日到明年6月30日)的預算 總額為430億元,州長普立茲克在其主導提高稅收的「累進式所得稅率」未投票過關後,曾一度放話「痛苦的預算削減即將到來」,州府還提到可能會增稅以解決財務困境。

對於稅收短少程度比預期低的情況,是否可能緩解州府各種削減預算壓力?該州首席預算顧問海因斯(Dan Hynes)說,稅收雖比預期高,但仍不足解決預算赤字,普立茲克預定於2月提出新財年的預算計畫。