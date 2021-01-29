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研究指出 疫情對伊州稅收損失遠低於預期

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

新冠疫情對伊利諾州的稅收帶來衝擊，但一項最新研究指出，伊州主要稅收來源的收入，因為疫情減少了8.68億元，全州所有基金收入則縮水了14.4億元，遠低於去年春季保守預估大流行將會造成該州數十億，甚至數百億的損失。

伊利諾大學(University of Illinois)政府與公眾事務學院(Institute of Government and Public Affairs)26日公布的研究指出，去年春季伊州執行「居家避疫」，的確一開始導致州府各項稅收遽降，不過，這種情況在接下來的幾個月逐步改善。

該研究報告發現，國會首次紓困計畫，向企業與個人發放補助，有效催化了民眾的支出，公眾也隨著疫情期拉長，逐步調整了初期的消極消費行為，此外，零售店與餐館開始增加提供配送服務，也帶動了零售業績增長。

報告指出，去年4月、5月期間，全伊州大多數的支出都大幅下降，到6月後又開始恢復到接近疫情前的水平，不過，研究人員警告，雖然目前看起來疫情似乎並沒有帶來預期的嚴重稅賦損失，但由於新冠病毒出現變異，加上疫苗配送與施打時間仍存在變數，所以該州的稅賦收入，未來還是有很多不確定因素。

伊大政府與公眾事務學院主任柯立茲(Kenneth Kriz)說，去年因為疫情而使州府延長報稅截止日到7月，導致於6月底就結算的財年收入明顯縮水，而這種情況到8月所得稅入庫後，就明顯改善。

不過，儘管樂觀來看，州府稅收受新冠疫情衝擊程度，未如預期出現數十億甚至百億的嚴重短少，但在主要稅賦收入來源方面，該州在疫情期仍舊短收了8.68億，假使算上所有收入來源則減少了14.4億的稅賦收入。

伊州新財年(7月1日到明年6月30日)的預算總額為430億元，州長普立茲克在其主導提高稅收的「累進式所得稅率」未投票過關後，曾一度放話「痛苦的預算削減即將到來」，州府還提到可能會增稅以解決財務困境。

對於稅收短少程度比預期低的情況，是否可能緩解州府各種削減預算壓力？該州首席預算顧問海因斯(Dan Hynes)說，稅收雖比預期高，但仍不足解決預算赤字，普立茲克預定於2月提出新財年的預算計畫。

疫情 預算 伊州

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