CTU投票拒返校 7萬學生2月1日回課堂添變數

針對是否願意返回學校上班授課，芝加哥 教師工會(CTU)舉行投票 結果顯示，86%參與投票的教師中，有71%反對返校而堅持繼續遠距教學，芝加哥公校 25日立即宣布，教師返校上班日將從25日推遲到27日。

工會的投票結果也意味著，儘管芝加哥教育委員會(Board of Education)規定教師們必須於25日返校上課，以準備迎接七萬名幼稚園到八年級生於2月1日回到課堂的計畫，恐怕又生變局。

教師工會25日發表聲明指出，所有教師都想要返回校園上課，但芝加哥公校系統(CPS)沒有做好足夠的防疫準備，如此情況將造成返校師生們的健康安全受到威脅。

芝公校系統(CPS)官員表示，是時候讓老師重返課堂幫助學習困難的學生了，CPS表示，近幾個月來，許多學生的成績、出席率及入學率都大幅下降，繼續推遲返校上課，對部分學生傷害很大。

對於CPS的說法，教師工會強硬表示，「除非我們覺得安全才會回去上課」。

CPS與CPU互不讓步的態度，讓夾在中間的家長非常沮喪，25日還有家長聚集在小學前表達心聲，這群家長們說，他們已經登記同意讓孩子回到學校上課，但老師們卻拒不返校，「大多數的家長礙於孩子學習考量，不敢公開站出來反對老師」，對於非常希望孩子能夠如期返校的家長來說並不公平。