疫情下試點運營的全新商業模式“芝+寶”一券通用，處處享實惠！

“芝+寶”一券通用，商家返現，各店通用，永不過期，還可增值，處處享實惠！

芝加哥 是我們的家，華人社區因為疫情 遇到了前所未有的困境，餐館， 旅游，留學，旅館，展會，出租屋，禮品、出租車等各行各行均受到沖擊。據業內預測，1/3 的行業面臨結業危機。多米諾效應下，即使前景預期樂觀的行業，如地產，雜貨，工程，制造和倉庫也會被拖累。為了應對疫情帶來的工商困境，芝加哥華人工商界團隊通過精心調研、開發、投入和創新，希望通過推動“芝+寶”全新商業模式，團結整個華人社區, 促進經濟內循環。

疫情下芝加哥華人商圈新概念“芝+寶”，自試點運營來廣受歡迎。作為商家返現增值券，“芝+寶”可以幫助華人商家提高銷售收入，為華人消費者帶來更多實惠與便利。“芝+寶”（CHI+GO Rebate Voucher）是芝加哥華人社區內部流通的商家返現增值券，由參與“芝+寶”的會員商家向廣大華人消費者贈送，具有保值、增值功能，可累積、可轉讓，可在任何一家“芝+寶”會員商家抵扣使用。無論在芝加哥中國城，還是西郊華人商圈，超市買菜、餐廳點餐、理發美發等等。商家返現，各店通用，永不過期，還可增值！

這種雙贏新模式還讓華人消費所產生的現金流始終留在華人商圈，促進社區經濟內循環，各行各業的華人商家返利回贈華人消費者，大家報團取暖，共度難關。芝加哥中國城以及西郊地區眾多中餐廳，已成為“芝+寶”首批合作商家。當中包括中餐廳、火鍋店、奶茶店、冰淇淋店、華人超市 、功夫學院、化妝品店、招牌印刷、家用電器銷售、建材公司、醫用防護品商家，等等。

“芝+寶”核心理念是幫人又幫己，繁榮華人社區“芝+寶”商家合作伙伴實行會員制，由商家向消費者派發“芝+寶”返現增值券，在回贈顧客的同時，又能幫助更多華人商家受惠，幫人又幫己。華人消費者所產生的現金流，始終以“芝+寶”的形式留在華人社區。未來，“芝+寶”團隊的目標是大芝加哥地區90%以上華人商家成為合作伙伴，共同促進華人社區經濟的恢復與繁榮。

消費者在收到“芝+寶”的7天之內，只要再次在“芝+寶”會員商家消費，即可享受會員商家提供的增值優惠。以最常見的10%優惠增值率為例，$10的“芝+寶”返利增值券即可抵扣$11的消費額。當然了，不同類型的商家，所提供的優惠增值率會有所不同。

“芝+寶”是以網絡APP的形式實施，實行會員制，并分為合作商戶伙伴（華人商家）、終端會員（華人消費者）兩種。對於終端會員而言，華人消費者憑商家發送的邀請即可注冊成為會員。“芝+寶”APP使用非常方便，使用手機即可操作，使用時告訴商家電話號碼、承兌金額，輸入驗證碼即即可，平均10-15秒能完成收發和承兌。

在APP研發方面，CHI+GO 團隊非常注重平台安全性，會員自設密碼與手機驗證碼雙重驗證方可使用。如果對使用“芝+寶”有任何問題，如果您想成為“芝+寶”商家會員，歡迎致電：312-539-1446。CHI+GO辦事處地址：500 West 18th Street，Suite 308，Chicago IL 60616。網址：www.chiplusgo.com或電郵：[email protected]。