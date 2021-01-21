全美首座超市自動取貨站 芝城問世

全美第一座超市網購自動取貨站。(特派員黃惠玲/攝影)

新冠疫情 讓許多民眾大幅減少外出，也間接帶動網購生鮮食品的市場崛起，坊間超市除了推出一般的網路訂購後「免下車取貨」、「送貨到府」等服務外，大型連鎖超市Jewel-Osco近日更在芝加哥 據點，成立全美首創的「自動取貨站」(automated pick up kiosk)，民眾只要從線上訂購食物後，於指定時間到該無人服務站掃描訂購條碼，該自動取貨系統就會將食物從內建大型冰箱送出。

這座位於南環區(south loop)上的超市自動取貨站，就放置在超市前的大型停車場旁，消費者從透過網路選購所需食品，接著圈選取貨時段，時間到了就可以直接前往該服務站，使用觸碰式螢幕掃描手機上取貨條碼，事先由工作人員存入在該服務站的食品，就會由輸送帶送到機器取貨窗口，等於從頭到尾都不需要跟真人接觸。

超市表示，該無人服務站裡，設有大型的冷凍與冷藏冰箱，包括冰淇淋都保證不會融化或影響品質。

Jewel-Osco的母公司Alberstons表示，全美第二座自動取貨站預計在舊金山灣區 的Safeway超市推出。

根據全美第三大超市連鎖企業Alberstons統計顯示，2020年第三季的生鮮食品與用品的網購數量，比前年同期增長了225%，潛力驚人。

看好網購市場的未來發展，其他超市、百貨也紛紛推出各種新型的科技送貨及取貨方式，例如零售業巨人沃爾溤(Walmart)日前宣布，將測試將顧客訂購的生鮮食品放在「智慧型冰桶」，再送到消費者家門口的方式，沃爾瑪說，這樣一來，送貨時間不再因為冷藏食品需有人在家收貨而受到限制，大幅增加企業與消費者的便利性。

大芝加哥區處處可見的Mariano超市，也正在興建一座自動化物流中心，以提高網路購物的效率，該超市隸屬於Kroger食品超市連鎖集團，該集團的去年第三季網購訂單，比前年同期提高了108%。