出獄3年逾半再犯 刑期長短解決不了問題

大多數的囚犯都不會在監獄裡度過餘生。(pexels)

對指控伊利諾州庫克 郡檢察官辦公室輕縱罪犯，導致這些罪犯回到社區反覆作案的說法，庫克郡伊州 檢察官福克斯反駁，警方送到檢察官處的劫車案，每名嫌犯都受到起訴，刑期長短則是法官決定，且「每個入獄罪犯不可能永久關押」，她也提到，統計顯示逾一半罪犯在釋放後三年內，又會犯下其他罪刑入獄，因此刑期長短，解決不了根本問題。

福克斯表示，她非常理解社區對於犯罪案件增多的沮喪與氣憤，尤其多起案件都是有前科者作案。

對此她提出以下說明：

●絕大多數罪犯不會在監獄 度過餘生：一般情況下，每位受刑人在服刑期滿後就會出獄，有前科表示他們已接受了應受的處罰，她說，司法系統照理應該對囚犯進行復健治療，以減少他們再度犯案的機率，但目前這方面的工作卻遠遠不足。

●超過一半的罪犯出獄後，三年內又會犯罪重回監獄：根據統計，至少有一半已經出獄的罪犯，在出獄後三年內，會因為犯下新的罪刑再度入獄，假使一味的要求讓罪犯接受更久的刑期，並不會解決治安問題。

另方面，福克斯也表明支持伊州議會已經投票通過，正等待州長簽署，預計從2023年1月1日開始施行的司法改革案。

對於其中最受爭議的廢除現金保釋條款，福克斯解釋，現行法律規定，嫌犯只要獲得保證機構的背書，僅需交付法官裁決保釋總金額的1/10現金，就可以免受羈押而返家等候下一次庭審，如果沒有機構願意背書或交不出1/10的保釋金者，則需繼續待在監獄等候受審。

福克斯表示，判決嫌犯是否繳交保釋金或不准保釋，是由法官來決定，而不是檢察官的職責與權力，她希望公眾可以釐清這項事實，而不要歸咎於檢察官辦公室。

福克斯說，她所以支持該法案，是因為可能危害社區安全的重刑犯，法官本來就會判定不准保釋，而涉嫌其他罪刑者，卻可能會因為「無經濟能力繳保釋金而繼續關押」，這種作法有失公平。