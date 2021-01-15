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槍殺關帥 一級謀殺罪起訴

黃惠玲
關帥遺孀白宏宇(左三)14日感謝福建商會及所有社區人士對她伸出援手，左二為福建商會會長鄭時坦。(高潔/攝影)
關帥遺孀白宏宇(左三)14日感謝福建商會及所有社區人士對她伸出援手，左二為福建商會會長鄭時坦。(高潔/攝影)

庫克郡檢察官14日將涉嫌槍殺華裔關帥的16歲兇手賈西亞(Denroy Garcia)，以一級謀殺罪起訴，法官隨後並裁決該嫌犯不准保釋。

關帥遺孀白宏宇14日到華埠接受福建商會轉交捐款時說，除感謝各界對於突逢巨變的家庭伸出援手外，再次重申希望司法能夠嚴懲兇手。

檢察官指出，賈西亞至少涉嫌三起不同的劫車案件。

警方是在去年12月21日該起關帥致命搶劫案發生後的同日深夜，逮捕了包括16歲非裔青少年在內的嫌犯，但當時因仍在搜索證據，所以未提控謀殺罪。

賈西亞被控一級謀殺，以及在犯下另一起重罪時涉嫌謀殺，還有企圖持槍搶劫車輛等三項罪名。

警方指出，在關帥命案發生後的同一天深夜約11時，警察在英格伍德區(Englewood)73街200號附近，發現在關帥案中出現的速霸陸車輛，當時這輛車子關掉頭燈，嫌犯正從車子內出來並打算逃逸，但警方迅速將其逮捕。

依照監視影片所拍下情況，警方推斷關帥在歹徒要求下，應該已經把車鑰匙交出，但歹徒拿了車鑰匙回到關帥車上，卻試了好幾次都無法順利啟動引擎，警方現階段還不清楚為何搶匪為何在拿到鑰匙後仍然沒有把車子開走，不過，有警察透露，很可能是受害者在撥打911報警同時，也遙控將車子的電路系統關閉，才使得該輛車無法啟動。

關帥在離開現場時也同時撥打911報警，賈西亞與同夥開車緊追在後，隨後在巷子內開槍打死關帥。

白宏宇表示，完全無法想像這樣的兇殘殺人案件會發生在丈夫身上，她接受福建商會籌募的1萬4000多元捐款後，對華裔社區給予她的支持，表達了最深謝意，也承諾一定會勇敢生活，好好照顧年幼的兒子。

此外，白宏宇也提到，槍殺她丈夫的兇手已經就逮，希望司法能夠予以嚴懲，不要再讓其他家庭有任何受害機會。

警察 華裔 華埠

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