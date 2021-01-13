疫情挫房租 芝城租金跌13%

芝加哥公寓房租下跌。(特派員黃惠玲/攝影)

新冠疫情重創百業，也意外拉低了持續上漲多年的房租，根據公寓出租網站Apartment List的最新報告指出，從疫情爆發的去年3月到年底，芝城房租跌幅為13.2%，在全美房租下跌最多的城市中排名第九名，舊金山 則以高達26.7%的跌幅居冠。

Apartment List研究報告的主要作者之一沃爾諾克(Rob Warnock)說，大城市為全美房租受到最嚴重影響的城市，他表示，以往工作市場資源豐富且房租昂貴的大城市，都去年出現10年來首見的房租下跌現象，尤其又以舊金山、西雅圖、波士頓等所受的影響最大。

Apartment List統計指出，全美2020年的房租從去年3月到12月間平均下跌1.5%，也是過去至少三年來第一次出現租金 跌幅。

去年3月到年底全美房租跌幅最高的前10名城市，分別為舊金山(26.7%)、西雅圖(22%)、波士頓(20.6%)、紐約市(19.9%)、華府(15.3%)、聖荷西(15.2%)、維州阿靈頓(14.8%)、加州奧克蘭(14.2%)、芝加哥 (13.2%)、明尼蘇達州的明尼那波利斯以12.8%的跌幅居第10。

該份研究還發現，與城市的房租下跌幅度相比，郊區的租金相對穩定許多，除了去年夏天曾經短暫出現房租降低的情況外，基本上沒有太大變化。

房產網站Zillow的數據也提到，從去年7月開始，大芝加哥都會區的房租就一路下跌，其中芝加哥地區去年11月份的房租比前年同期便宜了2.2%，這也是該公司從2014年開始分析統計大芝加哥房租市場資料以來，最大的跌幅。

而根據Apartment List報告，芝加哥市去年12月的月租金為1193元，比前年同期的1355元，跌了12%，