華埠治安基金會籌備大芝加哥華人治安維權和平大集會

大芝加哥華人為遇劫而遭槍殺的華男關帥舉辦悼念會及籌款

芝加哥 中國城附近的華人 聚居地橋港區近日發生了一起嚴重的致命槍擊案，年僅33歲的華裔青年關帥在自己家門口遇搶劫而遭槍殺，傷勢過重的關帥不幸當場死亡。還有在今年的2月9日兩名華人同胞分別是38歲的汴華一和39歲的熊偉忠在中國城遭歹徒行刑式槍殺。芝加哥地區的華僑華人對這些令人發指的暴行感到震驚和憤怒！為此，大芝加哥華人華僑呼籲所有華人必須團結一致，與芝加哥警察一起合作，打擊犯罪，嚴懲空手，真正有效謁止案件再度發生，保護華人生命財產安全。

由芝加哥華埠 治安基金會、華埠更好團結聯盟籌備的大芝加哥華人治安維權和平大集會和平抗爭活動于日前召開籌備會議，會議由華埠更好團結聯盟行政主任陳本恩主持。華埠治安基金會顧問委員會主席增振華首先歡迎熱心僑領的蒞臨，華埠治安基金會董事長Chris黃，副董事長劉紅、鄭時坦，董事VIVIAN徐Jimmy Lee等分別向大家介紹這次大芝加哥華人治安維權和平大集會的形式、時間、地點、以及統一標牌、標語、口號及活動場地設置和防疫注意事項。

和平大集會的主要口號是“我們要安全,社區要安全”，“停止暴力,停止犯罪”，“維護法律,保衛民眾”，“停止槍殺,嚴懲凶手”，“我們需要警察”，“我們需要保護”。還制定出嚴密的現場安全措施，包括必須戴口罩,盡量保持距離，嚴禁攜帶任何個人或團體的橫幅，標志,旗幟,或口號，嚴禁攜帶任何種族歧視的標語和招牌，嚴禁叫喊帶有種族歧視的口號，嚴禁攜帶槍支,或任何危險武器，嚴禁穿帶有組織標志的制服,帽子等，嚴禁攜帶任何標有組織或團體名字的旗幟或標語。

和平大集會（非游行）原定時間是2021年1月9日(周六)下午1時-3時，大家在警察局對面停車場集會開始，然后前往69 W.Washington St. Chicago, Kim Foxx (庫克郡司法部長Cook County States Attorney)辦公樓前集會。后來由于突發美國國會發生的政治動蕩事件，經主協辦團體的商議下推遲活動時間，日期待定。

這次活動的協辦單位包括美國福建商業聯合總會，海外交流協會/五邑 同鄉會，中華會館，華咨處，培德中心，華商會，美中東北華人協會，香港華協會，美亞健康協會，聯豐集團，華埠博物館等近40個團體。