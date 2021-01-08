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芝水塔「梅西」說再見！即起清倉拍賣

黃惠玲
水塔大樓的梅西百貨，已經營業長達45年。(特派員黃惠玲/攝影)
水塔大樓的梅西百貨，已經營業長達45年。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥購物街「壯麗一英哩」(Magnificent Mile)在過去一年接連受到新冠疫情、社會動盪衝擊，生意嚴重受到波及，繼服飾連鎖Gap北密西根大道旗艦店宣布永久關閉後，屹立水塔大樓(Water Tower Place)45年的梅西百貨，因不堪賠損也決定關掉位於北密大道上的唯一據點。

梅西百貨為水塔大樓購物中心的主要租戶，賣場面積寬達17萬平方呎，梅西表示，即日起該據點將舉行八到12周的清倉拍賣，之後就永久關閉，該公司說，做出這個決定非常艱難，畢竟該據點已經長達45年，為芝加哥最主要的消費地標之一。

梅西百貨提到，關掉芝加哥水塔大樓賣場，為其企業今年年中關閉45家百貨店面，以重整集團的計畫之一，梅西將在2023年前關閉125家分店，梅西百貨擁有544家同名百貨商店、34家Bloomingdale百貨公司、19家Bloomingdale暢貨中心和166家Bluemercury店面。

水塔大樓購物中心於1975年開幕，在梅西百貨前，原地點由馬歇菲爾德百貨公司(Marshall Field's)經營，2006年梅西購併馬歇菲爾德百貨後接手水塔賣場至今。

梅西百貨近年在芝加哥陸續處理了多數房產，包括2018年將位於州街旗艦店的八到14樓出售，接手企業將其改裝成辦公大樓出租；2019年又把位於市區歷史建物Medinah temple內的Bloomingdale家具店，以2425萬元出售。

在梅西百貨宣布關閉水塔大樓據點前，在該大樓經營美食廣場與餐廳長達27年的Lettuce Entertain You，就已經停業關閉。

水塔大樓梅西百貨公布關店後的隔天，位於大樓內的Gap服飾店也宣布永久關閉該處銷售據點。

Gap公司表示，北密大道上的旗艦店與水塔大樓上的賣場，都包括在該企業在2023年前，關掉350家Gap、Banana Republic店面的計畫內。

梅西百貨 芝加哥 疫情

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