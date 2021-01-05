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CPS返校首日 教師工會拒上班

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥教師工會以安全為由拒絕返回校園上班。(芝加哥教師工會臉書)
芝加哥教師工會以安全為由拒絕返回校園上班。(芝加哥教師工會臉書)

儘管芝加哥公立學校系統(CPS)要求首批約7000名教職員配合第一階段恢復實體課程，4日起必須返回學校上班，但芝加哥教師工會(CTU)仍以許多教師擔憂自身安全，拒絕返校上班。

根據芝加哥公校的開學計畫，約7000名擔任學前班與部分特殊教育班的教師與職員，必須在4日返校上班，以準備11日重新迎接學生返回校園，不過，公校也通過其中850名教職員「繼續遠距教學」的申請，允許這些人可暫時不需到校，估計4日應有5800人返校上班。

一名必須返校的教師涂瑞斯(Lori Torres)說，她很怕死，也很怕失去工作，她說，很多老師都像她一樣，是家中唯一的收入來源，「然而害怕病毒又比害怕沒收入更嚴重」。

教師工會主席夏爾奇(Jesse Sharkey)表示，目前CPS並沒有詳細的說明如果未返校上班，是否會受到開除處罰。

超過30名芝加哥區長向市長萊特福特、CPS執行長傑克森(Janice Jackson)連署表明「深度關切」新冠疫情流行期間重啟校園，區長發出的連署電郵，主張市府應先行改善學校建物的通風設備與空氣過濾系統，並希望CPS與CTU盡快商討出透明安全的協議。

至於教師工會指控學校通風設備不良的說法，公校發言人波爾頓(Emily Bolton)回應，「CTU並未發現學區提出的開學計畫，有任何部分不符合公共健康指導方針」，且教師工會在返校上班前最後一刻「拒絕返校」，是對數以千計想讓孩子返校上課家庭的不尊重。

她也提到，充足的科學證據、專家指導與伊利諾州其他學區的經驗，都很清楚說明「如有全面計畫，學校可以安全重啟」。

CTU批評，市區社區傳播病毒的比率高，而只要再等幾個月，教師就能接種新冠疫苗，芝加哥公立學校沒必要急著重開。

許多家長則擔心孩子回到教室上課後感染病毒，而傳染給高風險家人，因此暫時不會考慮讓孩子返校。

芝加哥公立學校4日首批返回校園的教職員上課情形，前右一半蹲者為芝加哥市市長萊特福...
芝加哥公立學校4日首批返回校園的教職員上課情形，前右一半蹲者為芝加哥市市長萊特福特。(芝市長辦公室提供)

芝加哥地區的天主教學校以及郊區的公立學校，例如北郊的Winnetka36學區、西北郊的Arlington Heights214學區，都陸續宣布寒假結束後到一月中旬，將暫時先執行遠距教學，徹底防範連續假期後的病毒感染，之後再返校上課。

不過，芝加哥北郊的伊利諾州明星高中New Trier高中(25學區)則果斷決定，寒假過後立刻恢復校園上課，且返校學生人數預計在1月26日加倍，為了迎接學生返校並加強防疫，該學區預計投入130萬元採購唾液篩檢病毒劑，所有師生都必須先接受檢測並呈陰性才能回到學校。

芝加哥 學區 公校

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