7成華人憂疫苗風險 5成疑成效

為了解華人 社區對於新冠疫苗的想法與態度，美中亞裔健康協會日前透過社交媒體微信，舉行了小規模的社區調查，結果顯示，多達73.4%的華人受訪者，最擔心施打疫苗後會有「副作用」，此外，也有將近一半的受訪者質疑「疫苗對預防新冠病毒沒有效果」。

美亞健康協會的這份報告指出，共286名華人於11月14日到12月5日間參加了調查，其中55%為女性，45%為男性，年齡方面，40到60歲者占47%，60歲以上者有26%，18到39歲的有22%，17歲及以下者占5%，所有受訪者中，約一半均居住在包括華埠範圍的郵遞區號60616之內。

受訪者可以對接種的擔憂與障礙問題做出多項選擇，結果顯示，大家最主要的擔憂是對疫苗的潛在風險與副作用，有210人都選擇了這個項目，其次有130人(45.5%)擔憂施打費用。

懷疑疫苗對於預防病毒有效性的則有43.3%，此外，還有23%的受訪者會憂慮語言障礙影響施打，其他還有7%擔心如何去注射點施打的交通問題，還有4.5%受訪者不信任預防接種，選擇「其他原因」者有7%。

美亞執行主任劉紅說，華人對於行之已久的流感疫苗 接受度很高，但對於全新的新冠疫苗仍有一些顧慮，目前協會希望透過座談、教育講座等方式，由專家來回答民眾問題，讓大家對於疫苗有更清楚的認識，她也提到，現階段芝加哥市府對於何時將對非醫療系統及非療養院住戶接種疫苗，仍然沒有具體方案，協會將與衛生單位保持密切聯繫，隨時更新疫苗施打進程。

劉紅提醒，新冠疫苗要達到普遍施打還有一段時間，在這之前，所有人仍應確實遵守防疫 原則，保持安全距離，勤洗手，隨時戴上口罩，不要因為疫苗已經問世，就輕忽防疫措施的必要。