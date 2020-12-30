芝明年房市看驅逐令 郊區、短租房看俏

疫情讓人們對於密集住宅區的需求減少，郊區房屋需求則因此增加。(特派員黃惠玲／攝影)

新冠疫情 打亂了芝加哥 房產市場，新的一年即將來臨，芝城房市將有何變化？專家分析，明年芝加哥房市發展的關鍵問題之一，需視「驅逐房客」的政策是否恢復，此外，因為疫情而改變的居住趨勢，包括選擇更寬敞的郊區房屋會更多，且對有益健康的戶外與居住空間，以及對短期租賃的需求也會提高。

●驅逐房客禁令：伊州暫時禁止房東驅逐房客的命令，將在明年1月9日到期，而這項措施會延續實施多久目前還不清楚，芝加哥論壇報指出，根據房產專家分析，如果該禁令解除，到明年1月底，芝加哥將有多達2.1萬宗積壓未執行的驅逐申請，與今年1月、2月相比，當時每個月僅有約1567宗的驅逐房客申請；羅耀拉大學的一項統計顯示，只要失業率增加1%，在接下來的一個月，芝加哥就會多82件驅逐房客申請。

●提倡者呼籲提供更多的住房援助：促進住房權益組織LCBH表示，一旦有驅逐紀錄的租戶，將很難找到願意出租給他們的房屋，在提供這些人聯邦經濟援助之餘，應將驅逐文件封存，不對外公開，LCBH也呼籲民代立法保障支付部分租金 的房客，不要因此驅趕他們離開租賃處。

●遷居到郊區的趨勢會繼續成長：房產經紀公司Coldwell Banker Realty的溫斯坦(Lindsay Weinstein)說，以她在芝加哥地區從事房產工作的20年經驗，疫情爆發後，房市出售物件庫存偏低，房價很有繼續上漲空間，而郊區將成為越來越受歡迎的購置房產地點。

「公寓指南」(Apartment Guide)也指出，疫情使越來越多人居家上班，因此因為工作選擇租住或購買房子的買家比率會越來越少，不過，也因為此趨勢，城市租金將隨之下降，屆時芝加哥可能會具有實惠生活成本而吸引人們回流。

●短期租房需求增加：疫情帶來許多不確定性，根據公寓租賃平台ApartmentList.com的數據，從7到11月，越來越多人搜索半年或更短的租約。

●住家需要更多的有益健康空間：房產網站Zillow指出，疫情讓人們越來越需要在家裡有更多的「健康」空間，其中希望房子裡有家庭辦公室的需求增加最多，此外，維持家庭無菌、清潔的設備也大受歡迎，例如智慧型馬桶、無接觸電源開關等，而具有足夠的戶外空間，也將成為購屋或租屋者的主要選擇條件。