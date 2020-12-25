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錯過直播沒關係 五力全開線上唱到年底

【本報訊】
五力全開OurHope線上演唱會。(主辦單位提供)
五力全開OurHope線上演唱會。(主辦單位提供)

12月19日舉辦的「五力全開OurHope線上演唱會」圓滿落幕，用音樂撫慰疫情下的全美華人，迎接全新2021年。錯過當天直播沒有關係，影片會在線上繼續播放，主辦單位世界日報鼓勵在12月31日前，可至活動官網觀賞，為佳節增色。

當晚，林宥嘉三首迷幻歌曲圈住線上粉絲們的心；彭佳慧的柔情嗓音，唱出深情與溫柔；Jason Chen用歌曲表達對家的關愛，並鼓勵大家要珍惜與家人、朋友的相處時光；蔡恩雨用電音歌曲風格，希望帶給大家歡樂能量。

彭佳慧表示，「因為疫情，很多人都無法見面，希望在歲末年終，用音樂力量安慰大家」。周興哲不但創下疫情期舉辦萬人演唱會的全球首例，也寫下個人紀錄，登上時代雜誌與CNN，此次一口氣演唱五首歌，希望帶給歌迷正能量。

錯過19日直播的歌迷，在影片下架前，還可以上網觀賞精彩演出。另外，明星們還送出親筆簽名T恤，鼓勵歌迷1月3日前上活動網站登記抽T恤，活動網址：https://ourhope.worldjournal.com。觀賞演唱會影片：http://bit.ly/youtubewj。

線上演唱會二維碼。(主辦單位提供)
線上演唱會二維碼。(主辦單位提供)

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