CTU要求推遲返校日 伊勞工法庭否決

伊利諾州勞工 法庭17日否決了芝加哥 教師工會(CTU)要求學區推遲執行重開校園的請求，這項決定也為即將復課的芝加哥公立學校系統(CPS)掃除了初步的法律挑戰。

17日的這項裁決，以2：1的票數傾向駁回教師工會的訴求，這對一直聲稱芝加哥公立學校系統沒有事先與工會談判，而拒絕重返校園的教師工會來說，無疑是一項挫折，但此法庭的裁決不太可能影響工會繼續爭取學校延遲重開的努力。

按照CPS規劃，首批芝加哥教師將在1月4日回到校園上班。

是否讓學生返校上課的問題，已經在芝加哥「談」了好幾個月，工會與CPS各持己見，遲遲無法達成協議，工會批評CPS沒有派出最高層級領導與其對談協商，CPS則怪罪工會沒有提出具體建議。

CPS表示，勞工法庭的裁決，將對解決芝加哥教育 危機有所幫助。

贊成教師提出推遲開學要求的伊州教育勞工關係委員會三名投票委員之一賽瑞德(Lynne Sered)說，工會成員的健康與安全應該是強制條件，她主張公校應該必須與工會協商，確保工作環境安全。

17日的裁決只是芝加哥教師工會試圖透過不公平勞動的訴訟，迫使CPS重新協商重開校園的一部份策略。

據悉，工會內部已經討論過發動「罷工」反對重返校園的可能性，CPU主席夏爾奇對此表示，「假使無法對讓學確保每個人安全達成協議，所有的選擇都會放在台面上」。