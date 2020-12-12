芝高速路整建 4交流道下周重新啟用

耗時多年的珍布萊恩道路工程(Jane Byrne Interchange Project)最後四處交流道將於下周恢復開放。(特派員黃惠玲/攝影)

芝加哥 甘迺迪與丹萊恩高速公路(Kennedy and Dan Ryan expressways)修建工程的最後四處交流道，預計從下周啟用，隨著新的交流道通車，也宣告從2013年動工，總計花費高達將近八億的重大工程，終於有希望在2022年年底全數竣工。

伊利諾州運輸廳IDOT表示，下周二(15日)早上起，駕駛人將可以使用甘迺迪高速路進城路段的泰勒街(Taylor St.)以及艾達畢威爾斯路(Ida B. Wells Drive)的交流道，同時出城的丹萊恩高速公路的艾達畢威爾斯路的交流道，以及該高速路從運河街(Canal St.)連接艾森豪高速路(Eisenhower Highway，I-290)的入口，均將開放通車。

IDOT工程師涂瑞維亞(Steve Travia)說，這四處交流道開通，等於宣告珍布萊恩道路工程(Jane Byrne Interchange Project)邁向新的里程碑，整建多年的開開關關的共10個交流道，也終於全部恢復開放，尤其是新通車的四處交流道，向來是芝加哥進城出城的交通瓶頸。

包括艾森豪高速路、甘迺迪與丹萊恩等高速路，為匯集在芝加哥市區的三條主要高速公路，在新冠疫情 前，每天至少有40萬輛車子會使用上述路段。

整個修建工程從2013年開始，初期預計工程款約5億3550萬元，且計畫在2018年6月完工，然而工程進行不順利，不但完工期不斷延長到2022年年底，經費最後也累積到7億9400萬元。

完工日期一延再延，也讓原本交通繁忙的這些路段擁擠情況更加嚴重。

IDOT指出，新的四處交流道通車後，接下來預計在14日連夜安裝新的道路指標與道路鋪設，因此當天將暫時關閉甘迺迪高速路進城介於俄亥俄街(Ohio St.)與范貝倫街(Van Buren St.)的車道，請駕駛人留意。

整建工程完成後，IDOT表示，將可改善原本50%的交通阻塞問題，也能減少至少25%的嚴重車禍 發生。