我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨參議員提議發1200元紓困金 卻遭同黨議員反對

全美5天確診暴增百萬 洛杉磯郡每小時2人染疫亡

CHI+GO Rewarding Bonus芝+寶可增值贈券將於2020年12月19日開始使用

本報芝加哥訊
芝+寶可增值贈券將於2020年12月19日開始使用。
芝+寶可增值贈券將於2020年12月19日開始使用。

芝＋寶第一期預備了$500,000 五十萬美金的福利紅包給芝加哥地區華人。我們為什么要建立芝+寶？5點希望：1.希望芝加哥華人社區能重振經濟，比其他社區更早恢復元氣，2.希望刺激社區內經濟循環，3. 希望居民獲取真實有用的優惠，4.希望幫助商家擺脫艱難，緩解資金壓力，且不增加費用，5.希望搭建一個新的營商環境，通過一個良性的經濟模式產生新經濟增長點。

芝加哥是我們的家，華人因為疫情，遇到了前所未有的困境。商業受到了巨大的沖擊，如餐館，旅游，留學，旅館，展會，出租屋，禮品和出租車行業，人們面臨失業風險，餐廳生意大不如從前。而 2020 冬天只會是雪上加霜。根據業內預測，1/3 的行業面臨結業危機。多米諾效應下，即使前景預期樂觀的行業，如地產，雜貨，工程，制造和倉庫也會被資金與人口衕時流失拖累，最終難以為繼。 只有 IT，醫生，教育，律師，CPA 等專才行業或可保持，逆流而上的企業，如網商，外包和物流服務在區內不多。華人的唯一出路只有抱團取暖。

為了改善華人商圈現下的經濟現況，CHI+GO花了6個月時間調研，開發，投入和創新出芝+寶增值贈券。希望以此團結整個華人社區, 促進經濟內循環。令我們CHI+GO 團隊感動的是在這期間，計划得到了許多商界僑領和地方官員的大力支持, 特別是25區區長羅漢士，州眾議員馬靜儀，華商會董事們，福商會董事們和香港超市等。

CHI+GO的10大特點：1.會員制：分合作商戶伙伴和終端會員兩種，2.信用制：對通過信用評級的商伴提供不衕程度的信用額，3.內循環：贈券只在區內商伴使用，保證資金 100%留在社區，從而幫助和回饋社區，4.無風險：商戶伙伴無需投入，終端會員無費用，使用方便，5.安全性：會員自設密碼與手機驗證碼雙重驗證才有效，6.收發快：手機平台操作，平均10-15秒就能完成收發和承兌芝+寶，7.增值券：收到贈券后在一周內使用，可按面值110%或以上的結算，鼓勵加速消費，8.用途廣：贈券范圍覆蓋衣食住行各行各業，9.商業化：商伴可自行決定增值百分比超過10%或更高，10.靈活性：贈券無過期，可多次累積，分值和轉讓使用。

例如，會員甲12月1日在商伴 P雜貨店購物獲得了10元的芝+寶。甲在12月8日前在任何商伴（非謀利和B2B商伴除外）消費就以11元或以上結算，增值了10%+。個人用戶如何獲得CHI+GO ？（詳情登錄www.chiplusgo.com, 點擊about us了解。簡單三步，贈券到位，1.去芝+寶商伴消費，可通過電話，到訪以及網絡的形式獲取贈券，2.會員通過手機獲取驗證碼和密碼OTP，3.用 OTP 登錄 CHI+GO平台 www.chiplusgo.com 查詢余額，可修改密碼和信息。小tips：首次登記可獲CHI+GO平台贈券一張。

如何承兌使用CHI+GO？當使用時告訴商伴電話號碼和承兌金額，輸入驗證碼即可。新商伴參與方式：請聯系CHI+GO辦事處 500 West 18th Street Suite 308， Chicago IL 60616 Tel: 312-539-1446 email: [email protected] 提交申請協議，通過審核參與，詳情www.chiplusgo.com。

華人 手機 芝加哥

上一則

德州匯 1665萬元買口罩 一片都沒收到

延伸閱讀

法拉盛濱水項目 市議會高票通過

法拉盛濱水項目 市議會高票通過
芝多數公眾 明春可接種疫苗

芝多數公眾 明春可接種疫苗
生意差 Gap芝旗艦店1月結束營業

生意差 Gap芝旗艦店1月結束營業
芝加哥台聯會歡送賴貞利

芝加哥台聯會歡送賴貞利
華埠服務中心 免費新冠檢測將擴及聖谷

華埠服務中心 免費新冠檢測將擴及聖谷
東森美洲電視送暖 華人故事系列報導

東森美洲電視送暖 華人故事系列報導

熱門新聞

楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照

報復男友花她錢養小三 江蘇女子裸奔自拍不雅照
飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝

飛洛杉磯聯航班機急降紐奧良 1旅客疑因新冠驟逝
華裔母女走失逾一年 警披露更多驚人調查細節

華裔母女走失逾一年 警披露更多驚人調查細節
「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的

「逼死」IT男3年後 傳前妻聊天紀錄曝光：想花錢養個年輕的
快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩

快看世界／您挑的口罩有效嗎？CDC擬標出達標口罩