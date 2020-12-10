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DoorDash叫外賣 需多付1.5元「芝加哥費」

特派員黃惠玲／芝加哥報導
DoorDash向芝加哥消費者多收每單1.5元的「芝加哥費」。(特派員黃惠玲／攝影)
DoorDash向芝加哥消費者多收每單1.5元的「芝加哥費」。(特派員黃惠玲／攝影)

為減少餐飲業負擔，芝加哥市議會日前才剛通過「第三方外賣平台收費上限15% 」的新規，強制壓低了送餐平台原本高達三成收費標準，導致送餐平台收入銳減，占據廣大送餐市場的DoorDash公司8日宣布，所有從芝加哥餐館訂購外賣餐的消費者，都需額外支付每單1.5元的費用。

DoorDash表示，只要透過該公司平台，向芝加哥市的餐廳點外賣的顧客，都將收取這項「芝加哥費」(Chicago fee)，這筆費用是由消費者支付，並非由餐館承擔，因此沒有違反芝市收費上限的新規定。

這筆1.5元的費用，根據該平台收費單據上的解釋，芝加哥限制了DoorDash向當地餐館收取的費用，為了繼續提供方便的送餐服務，確保DoorDash的營運與盈利，所以產生這項訂單外的額外費用。

主導通過送餐收費設立上限的32區區長維格司貝克(Scott Waguespack)對此表示，新的法規就是要防止價格亂漲，當議會支持並通過15%上限措施時，已經把遞送與行銷費用計算在內，他質疑DoorDash的這種作法，只是為了讓該公司的財務報表好看，尤其這家公司要在9日發行IPO，目標籌措30億的新投資經費。

他提到，把這筆1.5元的收費名為「芝加哥費」而不是「DoorDash費」，很容易讓消費者誤認為是市府收費，他對此作法存疑，維格司貝克批評「這根本是貪婪資本主義的心態」。

芝加哥剛通過並已經生效的方案規定，第三方外賣平台收取每單收入的外送費，不准超過該筆訂單金額的10%，其他加上行銷費、抽佣以及相關成本，不能超過該餐館透過第三方外賣服務公司所遞送的單月營收額的15%。

芝加哥 營收 投資

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