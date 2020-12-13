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APMC房屋貸款公司亞裔客戶代表唐偉先生為您提供專業、高效、可靠的貸款服務！

本報芝加哥訊
美國投資組合房屋貸款公司亞裔客戶代表唐偉先生為您提供專業、高效、可靠的貸款服務！
美國投資組合房屋貸款公司亞裔客戶代表唐偉先生為您提供專業、高效、可靠的貸款服務！

唐偉先生是美國投資組合房屋貸款公司（American Portfolio Mortgage Corporation，APMC）亞裔客戶代表，專精1-4單位的住宅貸款。無論是自住房，還是投資房，唐先生將為您提供專業、高效、可靠的貸款服務，並向您保證：申請程序快捷高效，合理的費用，優惠的利率（近期提示：疫情期間貸款，利率雖低，但提醒貸款申請人保持工作的持續性）。

成立於1996年的APMC是一家獨立的、資金雄厚的房屋貸款公司。與眾多貸款經紀方、信用機構、大多數銀行不同，APMC是用自有資金直接放貸，因此可提供貸款申請、審核、批准一條龍服務，以及為客戶節省時間和金錢，貸款交易安全可靠，讓顧客安心放心。該貸款公司在伊州以及加州、佛州、密西根、明尼蘇達、密蘇里州均設有辦公室。美國投資組合房屋貸款公司歡迎有貸款需要各界華人冾詢！可講流利中英文的亞裔貸款業務代表唐先生為您提供專業高效的服務，唐先生手機：312-806-2878。

美國投資組合房屋貸款公司目前在全美多州持證營業，並在伊利諾伊州，以及加州、佛州、密西根、明尼蘇達、密蘇里州設有辦公室，為顧客提供便利。美國投資組合房屋貸款公司凝聚了全美業界領先的貸款專員，配備現代高效的金融服務設施，提供最為顧客著想的商業模式，恪守誠信至上原則，為全美各地的顧客提供高效、順暢、毫無壓力感的貸款服務。

美國投資組合房屋貸款公司提供的住房貸款包括：固定利率貸款（Fixed Rate Loan），浮動利率貸款( Adjustable-Rate Mortgage,ARM)，FHA貸款，常規貸款（ Conventional Loans），非常規大額貸款（Non -Conforming Jumbo Loans），重新貸款（Refiance，降低利率或住房套現）等，歡迎洽詢唐先生，手機312-806-2878，APMC網址：https://weitang.goapmc.com，郵件：[email protected]，微信：tw2004cn。

貸款 投資 美國

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