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居家避疫不避食 僑林火鍋特惠購滿100元即送雪花和牛

本報芝加哥訊

為什麼僑林火鍋好吃不上火？為什麼鍋底麻辣鮮香卻不燥熱？20年來，僑林堅持上等原料，配備匠心炒料，只為鍋底能呈現出香辣但不刺激，醇厚但不上火，僑林不止關心味道，更關心每位顧客是否“吃得舒坦” 。

僑林為道地正宗重慶火鍋口味，手工鍋底更是僑林特色招牌之一，三五好友，僑林得大家前來一起嗨！點餐之前先來看看僑林火鍋的桌桌必點，地道招牌菜 - 口感爽脆鵝腸！僑林 鵝腸，每根都超長長長長長的，七上八下涮個十幾秒，紅亮的湯汁順著光滑的鵝腸滴落於口腔，輕輕喚醒您的味蕾，唇齒碰撞出脆爽香辣的口感，一盤絕對不夠，老闆！再來！

招牌菜外，僑林還有5宝，各有各風味，有看似刺肚實為毛肚，白嫩的黃喉，肉香四溢的麻辣牛肉，秘制的小郡肝，及加上圈粉無數的大刀腰片，都口感獨特，風味各有不同！就拿毛肚為例，哪怕是火鍋店千篇一律的毛肚，僑林也努力做到與眾不同。就多那麼一點點的“脆”，就足夠讓它深深烙印在顧客心中。不管您吃到哪家的鮮毛肚，第一反應是“哦，還是僑林毛肚更脆”。那無疑就是僑林的追求。

今個冬天，未睹窗外飄雪，但家中壁爐劈已啪啦作响，彌漫著火鍋香氣，再也不能更愜意了即便居家令，也不能阻擋您就今天到僑林來 ！

僑林火鍋位於南華埠2105 S. Jefferson St., Chicago IL 60616 ( 88超市旁) 。外带請電 312-600-9779，網上訂餐請登臨 www.qiaolinhotpot.com。

華埠

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