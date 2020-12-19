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倒數1小時！「Our Hope線上演唱會」即將開唱

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12/19華人巨星線上唱出新希望

黃惠玲
12月19日 五力全開Our Hope 線上演唱會，聽五位華語巨星線上唱出新希望。(主辦單位提供)
12月19日 五力全開Our Hope 線上演唱會，聽五位華語巨星線上唱出新希望。(主辦單位提供)

【紐約訊】今年獨家專場的美國華人演唱會，由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助播出的「五力全開 Our Hope線上演唱會」，邀請大家呼朋引伴在12月19日美東時間晚上9 點一起線上同樂，看五位華人巨星線上唱出新希望。

2020年，新冠肺炎疫情在全球各地肆虐，同時也在美國地區造成極大影響，在美華人除了感到生活不便外，也長期身心緊蹦。為鼓勵美國華人走出疫情，邁向重新萌芽的2021年，「五力全開 Our Hope線上演唱會」執行團隊，重金邀請華語歌壇巨星周興哲、林宥嘉、彭佳慧，以及YouTube歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Pricilla Abby)，為大家開嗓獻唱，帶給華人聽眾全新希望。

本次線上演唱會卡司陣容極有看頭:周興哲是台灣最佳人氣的創作型歌手；林宥嘉除了有迷幻歌喉讓人陶醉，更多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎；彭佳慧於2016年奪下第27屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎，另也參加中國<我是歌手>節目而擁有高人氣；Jason Chen陳以桐是紅遍美國大街小巷的YouTube歌手；蔡恩雨是全亞洲耳熟能詳的馬來西亞電音歌手，也在YouTube演唱後一舉成名。這是一場空前且不能錯過的線上演唱會，歡迎大家一起來聽五位歌手唱出希望。

眾位歌手另大方承諾，只要上本活動網站(網站於文章下方)，並提前登記即有機會獲得明星簽名周邊商品。周興哲大方送出自己的親筆簽名T恤；林宥嘉將送出自己的簽名小物；彭佳慧及2位YouTube歌手Jason Chen、蔡恩雨，將提供他們親筆簽名的麥當勞T恤，等著送給美國的華人朋友唷。

12月19日，邀您全神貫注活動官網一起線上聆聽，跟我們迎接希望: ourhope.worldjournal.com/

華人 美國 YouTube

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