第三屆世界川菜大會 眉山圓滿成功舉行胡曉軍主席應邀參加云端會議並致辭祝賀

出席第三屆世界川菜大會云端高峰論壇會議並致祝賀辭的美中餐飲業聯合會主席，世界中餐業聯合會川菜委員會聯席主席，美國老四川餐飲集團創始人胡曉軍董事長，並榮獲“十大感動川菜人物”獎。

第三屆世界川菜大會第十二屆中國 泡菜食品國際博覽會日前在四川眉山成功圓滿降下帷幕。這是中國泡菜食品國際博覽會和世界川菜大會首次聯袂舉辦，活動以“健康美味·世界共享”“讓世界愛上川菜，讓眉山擁抱世界”為主題。會議為期兩天成功舉行了川菜熱菜和火鍋的比賽和頒獎，項目簽約儀式，世界川菜眉山宣言，世界川菜產業園，全球餐飲人高峰論壇，世界川菜頒獎大會等。

世界中餐業聯合會常務副會長邢穎致辭表示，世界川菜大會是世界中餐業聯合會重點打造的全球川菜產業交流與合作平台，是四川各地和國際川菜產業發展的建設性力量。此次與第十二屆泡博會聯袂舉辦，世界川菜大會發展達到新高度，也必將為眉山市餐飲業、食品加工業和區域經濟社會高質量發展注入新動能。據了解，2020全球川菜產業發展高峰會議是第三屆世界川菜大會活動之一。第三屆世界川菜大會旨在促進川菜產業精准扶貧，激發川菜企業提質增效發展活力，助力區域經濟回暖，豐富川派餐飲內涵，構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，探索“川菜出川、出國、全球化”的發展思路，打造餐飲經濟新的增長極，展現中國四川眉山深厚的文化底蘊和川菜產業集群，推動以“東坡美食”為代表的川菜產業創新發展。

世界中餐業聯合會監事會主席武力為大賽致開幕詞並為大賽評委頒發聘書。四川麻辣空間餐飲管理有限公司行政總廚李智龍，代表參賽選手發言並宣誓：“以嚴肅認真的態度、勇於拼搏的精神、嚴謹求實的作風，以及秉承“友誼第一、比賽第二、重在參與”的理念參賽，並以此作為技藝交流、理念分享、能力提升、品牌展示重要平台和機會。眉山市人民政府副市長魯力宣布2020世界中華火鍋宴大賽正式開幕。

世界中餐業聯合會川菜產業委員會主席、眉州東坡董事長王剛在致辭中表示：川菜是中國飲食的重要組成部分，取材廣泛、調味多變、菜式多樣、博釆眾家之長。近年來，川菜作為最受廣大人民群眾喜愛的“百姓菜”，主動適應消費市場變化，以川派火鍋、川味小吃、川式正餐、川式快餐為几大業態的川派餐飲不斷擴大市場份額，優秀的川菜品牌企業如雨后春筍，紛紛崛起。回首三年來，川菜產業的發展走上了快速道。四川省政府的大力支持，更是讓餐飲人提升了川菜發展的視角，明確了“川菜出川、出國、全球化”的發展方向，聚焦產業聯動、產品升級、品牌戰略、文化提升、人才培養、技術交流以及標准發布，夯實川菜產業發展基礎，延伸川菜產業鏈，打造了餐飲經濟新的增長極，帶動了農業供給側結構性改革，助推了鄉村經濟的振興。

因為疫情 的原因，美中餐飲業聯合會主席，世界中餐業聯合會川菜委員會聯席主席，美國 老四川餐飲集團創始人胡曉軍董事長不能親自到達會場，但應邀參加云端高峰論壇會議並致辭祝賀。

同時老四川獲得十大川菜品牌大獎，胡曉軍主席獲得十大川菜感動人物大獎，釆訪中他說：“恭喜祝賀第三屆世界川菜大會圓滿成功，恭喜祝賀各位獲獎單位和川菜人，並向各位川菜人致敬，他們是川菜的脊梁，一直鼓舞激勵著同行們前行，非常感謝世界中餐業聯合會，世餐聯川菜委員會及會務組長期的大量的辛勤工作和付出，感謝美中餐飲業聯合會駐成都辦事處王主任代表領獎，非常感謝老四川全體同仁長期的辛勤努力和廣大粉絲們的厚愛，獎項是屬於大家的。讓世界愛上川菜，讓川菜走向世界，大家風雨兼程齊努力，明年郫都再見！”