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78區華埠直通環區道路 明年完工

黃惠玲
78社區內連結華埠與環區的新建道路(Wells-Wentworth Connector)工程進展順利。(The Chicago 78臉書)
78社區內連結華埠與環區的新建道路(Wells-Wentworth Connector)工程進展順利。(The Chicago 78臉書)

儘管新冠疫情波及許多工程進度，但緊鄰華埠的「78社區」開發案仍持續進行，其中該區連結華埠與環區的新建道路(Wells-Wentworth Connector)工程進行順利，明年將可如期完工。

此外，伊利諾州資本開發委員會(Illinois Capital Development Board)日前評定該區伊利諾州大學大型創新中心「發現夥伴學院」(Discovery Partners Institute，簡稱DPI)，將由建築師庫哈斯(Rem Koolhaas)主導設計，這項決定也進一步推動該開發項目的落實。

「發現夥伴學院」為78區內的領頭工程，預計耗資2.5億的研發中心，開工後可望進一步推動該區其他規劃與工程的進度，州長辦公室之前曾表示，該學院預計在明年上旬動工，順利的話2024年完成。

伊州資本開發委員會表示，庫哈斯所領導的設計師與工程團隊，是從35件申請作品中脫穎而出，該團隊因此獲得1500萬元的合約，委員會說，發現學院將打造為未來吸引科技人才到芝加哥的中心。

州長辦公室年初曾公布DPI已經取得5億元作為經費，這筆金額包括來自州府撥款，還有學術機構、慈善組織、大型私人企業的捐贈，其中富士康捐出5000萬元，DPI建成後的面積達50萬平方呎，學院完工後10年，可望提供超過4萬個科技、數據等相關工作崗位。

不過，新冠疫情是否將改變企業使用辦公空間的風勢，甚至改變人們居住在城市的慾望，以及資金捐贈來源是否受到影響，到目前都還不清楚，尤其是預算赤字嚴重的伊州，屆時能否順利撥款更是未定數。

78社區其他建設方面，根據公告，從華埠到環區的威爾斯─永活街連結道路工程進行順利，可望如期於明年完工，這條新的雙向道路，將包括設置自行車專用車道，確保騎車者的安全。

預計未來20年內投資70億的「78區」開發計畫與華埠息息相關，這片62畝的土地，範圍北到華埠、南至羅斯福路、東到芝加哥河、西至克拉克街(Clark St.)，開發商Related Midwest計畫在該區新建三條道路、遷移Metra鐵軌、設立新的紅線捷運停靠站，以及開闢沿河步道，該區還將興建1300萬平方呎的辦公、住宅、零售、餐飲、文化區，

不過，由於開發計畫龐大，華埠居民與非營利組織，對該區興建後是否對華埠生活品質、居住密度等帶來負面衝擊相當關切。

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