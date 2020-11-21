明州漢字文化節 看電影、玩遊戲

台灣線上圖書館在網路上舉辦漢字文化節。（記者陳曼玲/翻攝）

明州台灣 線上圖書館(Taiwan Online Library)日前在網路上舉辦年度漢字文化節，以「漢字的表情」為主題，當天活動中除了播放台灣拍攝的「漢字」記錄片電影，影片結束後觀眾可上網比賽玩中文遊戲「很可能的任務」，吸引華洋民眾熱情參與，大讚活動知性又有趣。

線上圖書館購買「漢字」影片的單次播放版權，該片由台灣「設計與思考」和「自造世代」的製作團隊拍攝，探討生活中處處可見的招牌、報紙、廣告等文字設計對生活的潛在影響，以及不同字型呈現的視覺文化；訪問台灣、英、美、日本、香港等地的文字設計師和中文教學者；介紹世界上僅存的正體中文鑄造廠---台灣的日星鑄字行，該老店保存傳統的凸版印刷，不同於電腦印刷均勻的墨色，而以油墨刷版來傳遞漢字的手感溫度。

在明州公校 擔任中文教師的方沛文表示，，參加完活動才發現在台灣習以為常、各處可見的漢字，原來除了傳遞生活訊息，還可選擇不同字體、字型來傳達豐富情感和藝術觀。

方沛文讀4年級的兒子Reid參與活動中的線上遊戲，挑戰中文聽力，表現出色贏得獎金鼓勵，收穫豐富；在公校擔任語言治療師的李道遠說，透過影片了解到電腦造漢字的工程如此艱鉅浩大。

蔡玉茂利用工作閒暇之餘，花費數個月的時間設計此線上遊戲，他感謝負責電腦技術的王昱翔，策劃活動的溫亞峰、吳孟軒、魏晉文等年輕人的努力與付出。

另外，義工游子鈴風趣的主持，帶動氣氛使大家分享踴躍，蘇玫綺主持抽獎與線上遊戲也炒熱活動氣氛。

對中文遊戲有興趣者，可上網試試自己的中文水平，網址：tolib.org/talkingkangaroo。