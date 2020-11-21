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伊州新規 繳不出房租需提繳租能力證明

黃惠玲

伊利諾州州長普立茲克宣布，「暫停驅趕房客令」將延長實施到12月12日，以保護受到新冠疫情衝擊的廣大租戶，不過，新規也增加部分條款，來照顧了許多損失慘重的房東需求，包括設定免驅逐房客的年收上限，提出疫情情影響繳租能力證明，藉此避免租戶惡意利用該禁令而逃避繳交房租。

伊州從3月份疫情爆發後，就規定房東必須暫停驅趕房客，推動住房權益的人士表示，其實物業東主與房客都受到疫情傷害，雙方均需要獲得救濟、支援。

有鑑於此，根據新出爐的伊州「暫停驅逐房客令」，除原有要求房東不能驅趕房客外，也針對租戶做出規定，包括房客必須簽署一份表格，聲明自己符合不能驅逐的條件，包括個人年收入沒有超過9.9萬，聯合報稅者收入則需在19.8萬以下。

此外，租戶必須證明他們受到新冠疫情影響而無力支付房租，或一旦遭到驅逐，將成為遊民或被迫居住在狹小空間，在此同時，房客也需在情況允許下，「盡最大努力」支付部分或接近全額的租金

「暫停驅趕房客令」從3月份施行至今，並非保證租客絕對不會遭到房東驅趕，如果租戶威脅到其他人健康、安全或財產，或違反建築法規、衛生條例時，房東仍可申請執行驅逐令。

即日起實施的新規定中，又有新的「免驅逐」豁免範圍，那就是年收超過上限的話，房東可以對未繳租金的房客申請驅逐。

假使租戶在新規定必須簽署的聲明中造假，等於犯下了偽證罪，在伊州做出虛假陳述為重罪，最高可處五年徒刑或罰款2.5萬。

至於爭取租賃權益組織不斷要求州長支持「凍結租金」，意即取消疫情期未付房租，對此，普立茲克明確表示，不會考慮執行此選項，換句話說，房客雖然受到「暫停驅趕房客令」保護不至於遭到驅逐，但房客仍有義務支付到期與逾期的房租，租客也應該盡其所能支付租金，房東也可依法收取逾期費或罰金。

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