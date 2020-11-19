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體育賭博手機下注 伊州大發「疫」外財

記者陳曼玲╱綜合報導
位於東皮歐利亞市的Par-A-Dice賭場的手機下注體育賭博業績出色。(Par-A-Dice賭場臉書)
位於東皮歐利亞市的Par-A-Dice賭場的手機下注體育賭博業績出色。(Par-A-Dice賭場臉書)

伊利諾州的體育賭博從3月份開放營運以來，儘管歷經新冠疫情衝擊，但因州長普立茲克6月份允許用手機下注(mobile betting)，營收每月直線上升，根據伊州博彩董事會(Illinois Gaming Board)最新統計報告，該州7月份下注金額為5300萬元，8月成長到1億4000萬元，9月份更衝高到3億500萬元，飆升的賭注金額，使伊州躍上中西部州體育賭博收入榜首。

伊州府一開始規定賭客需親自到賭場註冊開戶，才能下注體育項目，然而疫情期間，政府放寬管理，允許透過手機下注後，業績就擺脫新冠疫情直線上升，統計顯示，9月份超過92%的賭注是透過手機下注。

9月份伊州的體育賭博收入3.5億遠超過鄰州，其中印第安納州9月份體育賭博下注金額為2億800萬元，10月份2億3100萬元；愛阿華州10月份下注金額有8200萬元，密西根州則只有為4600萬元。

高額的賭金，為州府帶來額外收入，數據指出，體育賭博為伊州9月創造了300萬稅收，州府預期今年體育賭博可增加上億的徵稅收入。

伊州目前合法經營的體育賭博賭場有7家，另有1家賽馬賭場。其中在歐海爾機場旁的Rivers casino最賺錢，9月份賭金收入高達1億1300萬元，州府從中獲得稅收100萬元，庫克郡府也分到8萬2000元。

另外兩家賭場與手機體育賭博大公司聯手，在東聖路易市East St. Louis的DraftKings賭場創下9800萬業績，位於東皮歐利亞市的Par-A-Dice Casino透過FanDuel線上賭場收進7900萬元。

所有體育項目中，棒球是伊州目前最熱門的體育賭博類別，從6月到9月下注次數高達320萬次，賭金累積1億3300萬元，而足球下注有270萬次，金額共9200萬元。

分析師表示，伊州民眾熱衷體育賭博，未來幾年賭金可能超過內華達州。

全美目前共20個州可合法進行體育博彩，其中以紐澤西州業績最佳，10月下注收入達8億300萬元。

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