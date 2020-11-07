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疫情升溫 芝公校暫停9日返校上課

記者陳曼玲╱綜合報導
芝加哥公校(CPS)評估學區內各校舍的通風設施，準備讓學生返校上課。(CPS網站)
芝加哥公校(CPS)評估學區內各校舍的通風設施，準備讓學生返校上課。(CPS網站)

芝加哥公校(CPS)日前公布學區內所有校舍的通風設施報告，結果顯示99%的教室符合空氣清淨標準，學生可返校上課沒有問題，CPS原本計畫讓學前班和特教學生從11月9日開始返校上實體課，不過，由於芝加哥染疫人數持續增加，市長萊特福特說，不會把孩子置於危險境地，CPS官員與教師工會則相繼證實，9日暫時不會讓學生與老師返校。

針對學校通風系統，CPS官員表示會投資850萬元購買空氣清淨機，安裝在沒有通風設備的教室和教職員辦公室等空間，根據CPS網站，學校購買的高效率網(High-Efficiency Particulate Air，簡稱HEPA)的清淨機，可以過濾99.99%的微塵。

CPS執行主管瑞斐拉(Arnie Rivera)說，已在各學校裝置許多符合規定的設備，包括隔離塑膠版、乾洗手液、消毒噴劑和保持社交距離的告示牌。

CPS檢測空氣清淨的標準是校舍必須有通風設備系統，或是可以打開的窗戶，並依照教室空間大小配置至少一台空氣清淨機。目前檢測包括教室、教職員辦公室、體育館、圖書館和醫護室等3萬6000多個空間，有94%都通過檢查標準，教室方面則有99%檢定通過。

CPS委託有州府執照的業界衛生專家，檢測了513所校園都通過標準，另外還有6家學校正在進行，CPS也會盡快評估。

但是芝加哥教師工會對CPS開放返校的計畫有所疑慮，要求CPS就如何檢測學校建築內的空氣品質和通風設備提出明確報告，許多學區內父母也要求CPS說明返校上課的詳細程序。

芝加哥衛生局局長亞瓦迪說，現階段在美國、在全球的基礎上，學校都不是新冠病毒的主要傳播渠道，不過，教師工會與CPS官員已經明白指出，9日返校上課已經暫停實施，且不確定何時才會重新恢復實體課程。

有關各校的空氣品質評估信息，可查官網：www.cps.edu/airquality。

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