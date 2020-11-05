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「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

州長、總統向後站 佛奇防疫最受伊州民眾肯定

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

民主黨總統候選人白登在伊利諾州成功拿下該州選舉人票，根據美聯社一項民意調查，白登在伊州各個年齡層、族裔、教育程度的選民群體中，都獲得比川普更多的支持，其中年齡低於45歲的選民支持白登的比率，高出川普三成；不過，在新冠疫情防治方面，伊州選民對國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)最為肯定，其支持度超過州長普立茲克與川普。

美聯社民調顯示，伊州為傳統民主黨州，其中支持白登選民超出支持川普最多的年齡層為40歲以下族群，幅度相差達三成；而45歲到65歲的族群，支持白登的比率僅比川普高出14%。

以選民學歷與性別分析，大學畢業婦女高達73%支持白登，而大學以下學歷婦女也有59%支持白登，男性方面則白登與川普支持比率差距縮小，其中大學畢業男性有58%支持白登，大學以下學歷男性有51%支持白登。

防疫方面，普立茲克的防疫獲得六成州民肯定，而川普處理疫情的方式，只有36%州民認同；不過，如果與佛奇比較，伊州高達四分之三(75%)的民眾，肯定佛奇的防疫處理與應對。

事實上，普立茲克在第一波疫情來襲時，採取居家避疫，並實施強制口罩令，有效縮減新冠病毒的感染範圍，受到公眾支持，然而隨著最近一個月該州疫情加劇，普立茲克再度加大限制措施的作法，卻引來越來越多的抱怨，並批評這些限制令無助於病毒傳播，反而會對經濟造成不必要的損害。

針對上述現象，美聯社的小規模民調發現，州長採取限制措施防範病毒散播，即使會因此損害經濟的支持民眾與反對者比率為2：1。

此外，大多數的伊州選民表示，美國的新冠疫情還沒有完全得到控制，且大多數伊州人都不贊成川普總統處理疫情的方式。

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